國慶連假親子來放電！台南東區關聖、裕平2公園特色遊具開箱

台南東區區長黃炳元（右）結合地方開箱關聖公園特色遊具設施。（東區公所提供）

迎接雙十國慶連假，台南市東區再添親子共遊新亮點！東區公所開箱「關聖公園特色遊具」及「裕平公園特色遊具」，這2座公園以安全、共融及創意為設計主軸，打造舒適、富教育性且適合親子放電的優質遊憩空間，讓市民朋友在連假期間多一處休閒好去處。

台南市長黃偉哲指出，市府團隊持續推動公園綠地優美化與遊具更新，希望每一個社區都能擁有兼具美感與安全的休憩環境。東區是台南的重要生活圈之一，人口密集、學區林立，更需要友善的公共空間來提升市民生活品質；期許藉由關聖與裕平公園特色遊具啟用，讓孩子們能在安全的遊戲環境中快樂成長，家長們也能安心共享親子和樂時光。

請繼續往下閱讀...

東區區長黃炳元表示，東區公所近年積極推動「特色公園」建置，從地方需求出發，結合社區意見與專業設計，營造具在地特色的親子共融空間，為東區居民打造優質的活動環境。

東區公所說，隨著關聖及裕平2座社區公園的特色遊具啟用，東區目前已有包括竹篙厝、崇成、東智陽光及後甲精忠軍事特色公園，共有6座各具風格與主題的特色遊具公園，能滿足不同年齡層與家庭使用需求。區公所誠摯邀請市民朋友把握雙十連假、攜家帶眷來東區遊憩、放鬆，享受活力與幸福共融的都會生活。

東區公所開箱「關聖公園特色遊具」及「裕平公園特色遊具」（見圖），這2座公園以安全、共融及創意為設計主軸，打造舒適、富教育性且適合親子放電的優質遊憩空間。（東區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法