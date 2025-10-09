為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    有狀況！台中國慶晚會人潮逾2萬 日本僑胞身體不適、女子失控哭鬧

    2025/10/09 20:59 記者蔡淑媛／台中報導
    雙十國慶晚會今在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，人潮爆滿、超過2萬人參加。（記者蔡淑媛攝）

    雙十國慶晚會今在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，人潮爆滿、超過2萬人參加。（記者蔡淑媛攝）

    雙十國慶晚會今晚在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，人潮爆滿，總統賴清德、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜都到場致詞祝賀國慶，不過會場外卻發生一名女子疑因找不到入口看表演，在人行道上大哭大鬧；另有1對日本僑胞夫婦，70多歲丈夫疑因人潮眾多感到身體不適，在第四警分局協助下離開，幸無大礙。

    晚會前6點多，1名女子疑因晚會會場管制，找不到會場入口，哭喊，「總統要來！我有選他，盧秀燕我也有投」，女子還說有人把她當成街友，引人側目，警方則趕來安撫。據了解，女子疑搞混工作人員指引，無法順利進入會場，著急到情緒失控大鬧，警方要協助進場，但遭拒絕，最後女子自行搭乘計程車離去。

    國慶晚會人潮在晚間7點已超過2萬人，人潮擁擠，1名日本僑胞參加晚會，突感到身體不適，警方上前關心，協助叫計程車，讓該對夫妻平安離開。

    女子進不了會場在外哭鬧，現場警方上前安撫。（記者蔡淑媛攝）

    女子進不了會場在外哭鬧，現場警方上前安撫。（記者蔡淑媛攝）

    熱門推播