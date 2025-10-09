台男悲歌？20年收入8千萬全給妻 盤點財務後差點崩潰

一名男網友透露，20年來家庭總收入至少約8千萬元，全交由妻子管理，不料近期一看資產總額卻讓他崩潰。（示意圖）

婚姻中最常引發爭執的莫過於金錢觀。一名男網友近日發文抱怨，自己婚後將家中財務全權交由妻子管理，沒想到20年間夫妻合計收入至少8000萬元，卻只剩下約2000多萬資產，讓他不禁哀嘆「台男悲歌就像我這樣吧？」

一名網友在PTT發文表示，自己工作20年來薪資保守估計至少7600萬，妻子則在職場工作8年累積約480萬收入，家庭總收入達8000萬以上。由於他自認不擅理財，因此結婚後財務規劃與收支管理都交給妻子處理。

直到近日想投資第二間房產時，他重新盤點財務，才驚覺家中總資產僅約2000多萬元，與收入落差甚大。原PO質疑金流去向不明，詢問妻子後，對方僅坦承「去年被詐騙2萬元」，但他懷疑實際金額恐不止於此。更令他難以接受的是，妻子還被發現與網友有曖昧對話，對金錢細節又支支吾吾，讓他情緒崩潰，直言「窮忙一輩子都被老婆掏空」。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人留言直言「自願當提款機還想查帳？」「錢都給老婆還不要求記帳，怪誰？」「下個月開始自己管啊，看會不會比較好。」原PO也在留言回覆指出，目前已切斷妻子資金來源，並親自管理家計；雖然仍需負擔兩名孩子的生活費，但短短兩個月就成功存下70萬元。

不過，也有網友為原PO妻子緩頰，認為一家四口年支出兩百多萬並不誇張，考量房貸、車貸、教育、娛樂等開銷，「20年花四、五千萬其實很合理」。另有人指出，原PO可能「吃米不知米價」，若覺得妻子不會理財，「不如自己全包辦，親自買菜煮飯，就知道現在的物價多可怕。」

