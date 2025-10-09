顏正國來不及兌現的承諾 斗六市長暖回「心意收到了」

顏正國9月20日出席斗六賽車嘉年華活動，擔任開幕嘉賓。（擷取自林聖爵臉書）

因電影「好小子」系列走紅的顏正國，7日不敵肺腺癌病逝，享年50歲，他9月20日出席斗六賽車活動開幕，當時說要寫一幅書法送斗六市長林聖爵，對此，林聖爵今（9）日受訪說，第一時間聽到顏正國病逝消息很詫異，對於書法「心意收到了」。

斗六極限飛馳嘉年華是斗六市公所與台灣國際汽車運動競技交流協會共同舉辦，9月20日在斗六膨鼠森林公園辦理，當天有價值4.5億元數十部經典跑車展覽，還有專業賽車手的競速表演，吸引許多民眾前往參加，顏正國擔任開幕嘉賓。

林聖爵指出，聽到顏正國病逝消息很詫異，因剛在賽車活動碰面沒多久的人，竟然病逝，當時也不知道他生病了，事後才知道來參加活動時身體狀況已很不好；至於書法，林聖爵則說，心意收到了。

林聖爵說，很多人不支持斗六辦賽車活動，感謝顏正國支持，事實上根據膨鼠公園的人流統計，9月20日活動當天及前一天，進出都有1、2萬人次，比平常高出許多。

台灣國際汽車運動競技交流協會理事長蕭炤和表示，與顏正國是10多年好友，正國擔任協會榮譽理事，對賽車活動十分支持，也一直希望能拍與賽車相關的電影，讓民眾對正規的賽車活動刻板印象改觀，不要把賽車跟飆車畫上等號，斗六活動開幕前一天就到斗六，當時他的身體狀況不是很好，但仍堅持要到現場擔任開幕嘉賓。

顏正國（右7）9月20日出席斗六賽車嘉年華活動擔任開幕嘉賓。（擷取自林聖爵臉書）

