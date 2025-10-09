第11年國慶踩街遊行 戰地小學生揮舞國旗高喊：中華民國生日快樂！

金門縣賢庵國小垵湖分校學童，用積木拼成「雙十國慶」造型。（記者吳正庭攝）

雙十國慶前夕，金門縣賢庵國小垵湖分校今天舉行「樂遊后湖，歡慶雙十」遊村行動，全校師生以國語、台語、英語朗誦「中華民國生日快樂」後，高舉國旗巡遊開莊500年后湖村，提前將歡度國慶的好消息與村民分享。

賢庵國小校長黃芸芸說，垵湖分校已連續11年舉辦國慶踩街遊行，藉此凝聚師生與社區的情感，並盼在潛移默化中，加強國家觀念、愛國思想。

請繼續往下閱讀...

黃芸芸率分校主任黃炳文及師生舉行升旗典禮，結合雙語課程及母語日等教學，讓學童學習金門話認識國旗的由來、意義；學童穿上清一色粉紅校服，在臉上、胸前貼國旗貼紙，分別以國語、台語、英語高聲朗誦「中華民國生日快樂」後出發。

黃芸芸率垵湖師生由國旗手前導，揮舞青天白日滿地紅國旗，高唱國歌與國旗歌等歌曲，穿梭在后湖村閩南建築巷道，也讓這個自明初由現今金城鎮後浦遷居至此逾500年的許姓聚落，注入充滿活力又溫馨的氣象。

國慶踩街隊伍專程前往后湖信仰中心「許氏會元館」，聆聽后湖社區發展協會理事許維琛說明后湖村歷史，以及被譽為「金門第一才子」明代會元許獬的故事，讓學生更深入了解在地先賢。

黃炳文說，國慶遊村是是垵湖分校的傳統，希望藉此活動融入品格教育，讓愛國教育生活化，孩子用雙腳去認識、熱愛成長的土地，並將這份情感傳承下去。

黃芸芸表示，垵湖分校有32名學生，是小而精、小而美的特色小學，今年申辦夜光天使及第三學期寒暑假豐富營隊，深獲好評。

金門縣賢庵國小校長黃芸芸（後排左1）率垵湖分校學童，展示自繪國旗。（記者吳正庭攝）

金門縣賢庵國小垵湖分校學童，利用國旗貼紙、戴上「我愛台灣」的帽子，出席國慶遊村活動。（記者吳正庭攝）

出發前，本地及外籍師資教授學生分別以國語、台語、英語朗誦「中華民國生日快樂」。（記者吳正庭攝）

金門縣賢庵國小校長黃芸芸（粉紅色左3）率垵湖分校師生，在國旗手前導下，舉行「樂遊后湖，歡慶雙十」遊村行動。（記者吳正庭攝）

金門縣賢庵國小垵湖分校舉行「樂遊后湖，歡慶雙十」遊村行動。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法