連3年登全球前2％頂尖科學家 大仁科大教授劉怡旻連旅行也在寫論文

大仁科大校長郭代璜（左）恭賀藥學暨健康學院院長劉怡旻（右）三度擠身全球前2％頂尖科學家榜單。（大仁科技大學提供）

熱愛研究與教學的大仁科技大學藥學暨健康學院院長劉怡旻，擠身近日由美國史丹佛大學公布的2025全球前2％頂尖科學家榜單（World’s Top 2％ Scientists 2025），這是她繼前年、去年後連續第3度登榜，她向來善用零碎時間，外出電腦不離身，連坐月子、旅行、等車時都能寫論文，超強女力激勵年輕後進與學生。

劉怡旻學術歷程始於國立成功大學醫學院藥理所博士班，當時為兼顧母職與學業，善用零碎時間不斷撰寫博士論文，展現高度自律與堅毅，2001年進入大仁科大任教至今，即便教學再忙碌，仍不忘追求新知。

藥學系所是大仁科大最熱門錄取分數最高的科系，有不少大學畢業生、甚至曾有醫師來就讀；劉怡旻說，做研究就是為了教學，「為了不被學生淘汱」，必須不斷進步，早期最拼時約2個月寫一篇論文，現有行政工作，1年約發表3、4篇，追求知識是樂趣，也能增加自信心，就算教學已20多年，每年都還是要重新備課，將新知、實務經驗、研究、和產業的連結發揮在教學上，協助學生找到未來發展的方向。

劉怡旻和醫師夫婿育有2子，長子也是醫師，次子就讀醫學系，她說，孩子幼時讀書，自己也會在旁念書、寫論文，閱讀與討論是家庭生活一部分，現在看到學生就像看到自己的孩子，師生互動讓她成長，也學會調整和孩子的相處模式。

劉怡旻長期致力藥物動力學、臨床藥理、公共健康等領域，研究成果屢見國際期刊；大仁科大校長郭代璜表示，史丹佛大學每年與全球頂尖研究團隊合作，透過Scopus資料庫分析學者在各自領域的研究表現，劉怡旻院長連3年入榜，意義非凡。

大仁科技大學藥學暨健康學院院長劉怡旻教授有電腦不離身的習慣。（記者羅欣貞攝）

