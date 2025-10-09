為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    救出6歲小沂 屏東特種搜救隊再馳援 尋找光復災區失聯者

    2025/10/09 19:00 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣特種搜救隊再度馳援花蓮，並派出搜救犬。（屏東縣消防局提供）

    屏東縣特種搜救隊再度馳援花蓮，並派出搜救犬。（屏東縣消防局提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災，目前19死5失聯，曾經在救災時找到小沂的屏東縣特搜隊今天下午再度接獲命令前往花蓮支援，出動5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」，前往搜救，希望儘快找到失聯民眾。

    總統賴清德5日視察花蓮縣光復鄉災區時，明確指示中央及地方搜救單位「務必全力搜尋、分秒必爭」，全國各地消防搜救能量陸續整備支援，協助加速搜尋行動。

    屏東縣政府秉持「全國一家、災害無分彼此」精神，指示消防局特搜隊立即整備，並請工務處協調大型機具，配合特搜隊支援花蓮地區執行搜救任務，屏東縣消防局今天（9日）下午4點整裝完畢後出發，出動5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」，攜帶水域救援、繩索救助及空拍機等專業裝備，前往花蓮縣光復鄉災區支援搜尋作業。

    特搜隊將依現場指揮系統任務分配，與中央災害應變中心前進協調所及各縣市搜救單位密切合作，強化搜尋範圍與效率，盡全力尋找失聯者。

    總統賴清德5日視察花蓮縣光復鄉災區時，明確指示中央及地方搜救單位「務必全力搜尋、分秒必爭」，全國各地消防搜救能量陸續整備支援，協助加速搜尋行動。（屏東縣消防局提供）

    總統賴清德5日視察花蓮縣光復鄉災區時，明確指示中央及地方搜救單位「務必全力搜尋、分秒必爭」，全國各地消防搜救能量陸續整備支援，協助加速搜尋行動。（屏東縣消防局提供）

    屏東縣特搜隊今天下午再度接獲命令前往花蓮支援，出動5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」前往搜救，希望儘快找到失聯民眾。（屏東縣消防局提供）

    屏東縣特搜隊今天下午再度接獲命令前往花蓮支援，出動5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」前往搜救，希望儘快找到失聯民眾。（屏東縣消防局提供）

    熱門推播