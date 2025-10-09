內政府推「原民特搜隊」強化部落防災 最快年底招募

消防署、原民會及12個縣市政府，將研究應用中程計畫推動成立原民特搜隊規劃，辦理救援訓練補助裝備器材，如搜救頭盔、救助服、軍刀鋸、拋擲救援器材組及破壞器材等。（內政部提供）

馬太鞍溪堰塞湖災害重創花蓮縣光復鄉，消防署署長蕭煥章今天說，內政部將針對部落高災害潛勢區，與原民會合作推動「原民特搜隊」，鼓勵敏感地質影響部落12縣市原住民加入，以提升初期救援能量；他會後補充，預計今年年底或明年初開始招募。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會。內政部長劉世芳說，原民部落多位於偏遠山區，交通不便、地質脆弱，災害發生時常成為孤島地區，亟需強化在地防救災能力。

劉世芳說，消防署與原民會及新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等12個縣市政府，研究應用中程計畫推動成立原民特搜隊規劃，辦理救援訓練補助裝備器材，如搜救頭盔、救助服、軍刀鋸、拋擲救援器材組及破壞器材等。

劉世芳指出，部分縣市如嘉義縣阿里山地區，已有山域搜救義消基礎，將持續精進相關能力並鼓勵在地原民加入，使其成為具備地域特性的原民特搜隊。鑒於近期馬太鞍溪堰塞湖等災害經驗，消防署已規劃於1個月內邀集原民會及12個相關縣市政府研商推動方向，整合中央與地方資源，共同建構更具韌性的部落防災網絡。

蕭煥章說，目前規畫至少成立12隊、每隊至少10人，本月將原民會、12個縣市政府討論招募和培訓事宜，預計今年底或明年初開始招募，目前的難處是找到人。目前將針對山區可能遇到的狀況來設計課程，培訓完畢後，可能可以參與國際救援活動或接受國際教官培訓。

受邀與會的原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan說，全國739個部落中，有446個部落屬於環境敏感地區，其中有188個屬於易形成孤島。在環境敏感地區的部落中，有377個部落加入農業部的土石流防災社區部落，20個加入經濟部水患自主防災部落社區，其中還有32個部落加入內政部所推動的韌性社區、韌性部落。

在防災士部分，蕭煥章指出，截至今年10月6日止，全國已培訓6萬9437名防災士，今年預估培訓量將較往年平均值成長15倍，可望達成10萬名防災士培訓目標，明年朝向20萬人目標邁進。劉世芳補充，防災士的男性比女性是6比4，以縣市來看，培育最多的是新北市，如果是宗教團體的話，慈濟基金會最多。

消防署署長蕭煥章說，內政部將針對部落高災害潛勢區，與原民會合作推動「原民特搜隊」。（內政部提供）

