台南官田菱角節10/18、19登場 1200碗菱角排骨湯免費吃

菱角排骨湯。（記者楊金城攝）

「紅菱之鄉」台南官田菱角今年種植285公頃，全國最多，在丹娜絲風災後，目前產量已趨穩，官田區農會10月18、19日將在官田遊客中心舉辦菱角節，官田菱角節有史以來首度舉辦2天，災後全力行銷菱角，2天活動共將送出1200碗菱角排骨湯供民眾品嘗。明天（10日）起雙十連假，在農會菱角食農教育體驗田也開放報名收費採菱體驗。

官田菱角節也是首次移師西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心舉辦，官田區農會總幹事林定億、台南市農業局局長李芳林、西拉雅管理處處長許主龍、官田區長洪聰發今天（9日）為菱角節宣傳造勢，農會並推出新產品菱蕎酥、菱角方塊酥，成為最在地風味的伴手禮。

今年官田菱角節以「菱角香的鬍子，官田才有」為主題，設置了童趣塗鴉區，作品成為活動現場最獨特的節慶佈置，林定億表示，秋意漸濃，正是官田「紅寶石」菱角的產季到了。官田菱角受災，產量減少，產期延後，現在總算產量漸漸趨穩，民眾要吃最好吃的官田菱角正當時，並可帶著一家人到官田旅遊踏青體驗官田菱田風情，帶動地方觀光。

李芳林說，全國菱角面積有8成在官田區，官田不僅是「菱角第一區」，也是珍稀水鳥水雉的重要棲地，藉由菱角節推廣菱角、官田農產銷售，也能兼顧生態保育，展現農業與環境的雙贏成果。

許主龍指出，透過產業與觀光結合，民眾來到官田低碳旅遊，也能品嘗好吃的菱角。

18、19日的官田菱角節安排各式特色農產品與美食攤商展售及表演節目，還有採菱角體驗、菱角特賣會，洪聰發指出，歡迎親子同行到官田參加這場結合產業、文化與生態的嘉年華，一同感受菱香四溢的官田魅力。

官田農會研發菱角產品如菱角糕、菱角魚丸、菱角排骨、菱角豬腳、菱角酥等，受到歡迎。（記者楊金城攝）

官田菱角好吃出名，種植面積全國第一。（記者楊金城攝）

台南官田區農會總幹事林定億（右二）、台南市農業局局長李芳林（左二）、西拉雅管理處處長許主龍（左一）、議員吳通龍等人，為官田菱角節宣傳造勢，農會並推出新產品菱蕎酥、菱角方塊酥。（記者楊金城攝）

「紅菱之鄉」台南官田菱角今年種植285公頃，全國最多，在丹娜絲風災後，目前產量已趨穩，正值產季。（記者楊金城攝）

