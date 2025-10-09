彰化人注意！雙十連假垃圾清運異動一圖秒懂

彰化縣環保局公布雙十連假垃圾清運時間。（環保局提供）

明天（10日）雙十節3天假期，彰化縣環保局表示，連假第一天，溪湖、埤頭、和美、鹿港、員林、芬園、線西、福興、埔鹽、二林、芳苑等11個鄉鎮正常收運垃圾，其他鄉鎮市暫停，提醒亂倒垃圾抓到依《廢棄物清理法》開罰1200元以上、6000元以下罰鍰，真的會罰不要心存僥倖。

環保局表示，明天沿線停收的鄉鎮市包括大村、埔心、竹塘、二水、彰化市、秀水，其餘地區沿線清運照常，定點停收的包含花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、二水、永靖、社頭、田尾、溪州、田中、秀水、大城。

請繼續往下閱讀...

11日連假第2天全縣沿線全部照常收運，定點停收包含花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、永靖、社頭、芳苑、溪州、大城。

12日連假第三天，剛好是星期日，全縣清潔隊幾乎都放假，只有彰化市的定點收運照常，其他鄉鎮沿線與定點通通停收。

環保局提醒大家，10月連假活動多，親友旅遊聚餐增加，垃圾也會變多，請務必將菸蒂、竹籤、飲料杯、塑膠袋、衛生紙等垃圾確實丟入垃圾桶或資源回收桶。「垃圾不落地」不是口號，是大家一起守護彰化最美風景的行動，人人落實垃圾分類與源頭減量，一起維持乾淨又舒心的連假環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法