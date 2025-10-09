為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化人注意！雙十連假垃圾清運異動一圖秒懂

    2025/10/09 18:45 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣環保局公布雙十連假垃圾清運時間。（環保局提供）

    明天（10日）雙十節3天假期，彰化縣環保局表示，連假第一天，溪湖、埤頭、和美、鹿港、員林、芬園、線西、福興、埔鹽、二林、芳苑等11個鄉鎮正常收運垃圾，其他鄉鎮市暫停，提醒亂倒垃圾抓到依《廢棄物清理法》開罰1200元以上、6000元以下罰鍰，真的會罰不要心存僥倖。

    環保局表示，明天沿線停收的鄉鎮市包括大村、埔心、竹塘、二水、彰化市、秀水，其餘地區沿線清運照常，定點停收的包含花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、二水、永靖、社頭、田尾、溪州、田中、秀水、大城。

    11日連假第2天全縣沿線全部照常收運，定點停收包含花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、永靖、社頭、芳苑、溪州、大城。

    12日連假第三天，剛好是星期日，全縣清潔隊幾乎都放假，只有彰化市的定點收運照常，其他鄉鎮沿線與定點通通停收。

    環保局提醒大家，10月連假活動多，親友旅遊聚餐增加，垃圾也會變多，請務必將菸蒂、竹籤、飲料杯、塑膠袋、衛生紙等垃圾確實丟入垃圾桶或資源回收桶。「垃圾不落地」不是口號，是大家一起守護彰化最美風景的行動，人人落實垃圾分類與源頭減量，一起維持乾淨又舒心的連假環境。

