    首頁 > 生活

    持續關懷光復災戶 慈濟啟動第二批慰問金發放

    2025/10/09 18:45 記者游太郎／花蓮報導
    慈濟基金會從光復大安村開始，展開第二波慰問金發放。（慈濟提供）

    慈濟慈善事業基金會持續於光復災區設立醫療站、光復火車站前設立服務點及行動餐車供應熱食，今天起發放第二波災區慰問金與物資，針對需求者進行修繕、提供輔具，從大安村受災鄉親開始發放，雙十連假陸續發放給大平村、大馬村、阿陶莫部落等受災戶。

    大安村范女士獨自扶養2個小孩，家裡雖清好了，但店裡營生器具和門都受損，只能先住別人家。房東家裡也受災，也不知道會不會再租給她，未來不知何去何從？還好有政及慈濟發的慰問金，暫時度過難關。

    大安村長徐振雄說，大安村約400戶，人口1千多人，感謝所有的善心人士，感謝慈濟關愛、對村裡的幫助，有這些挹注，相信村民可以很快的站起來。

    慈濟基金會說，災區民宅陸續清掃乾淨，許多原本依靠輔具的民眾陸續向慈濟提出二手輔具需求，連日來慈濟志工載著電動床、輪椅、助行器、氣墊床、便盆椅、單腳手杖、四腳手杖，陸續從中部、北部出發，今天已從大安村開始發放。

    慈濟志工協助受災戶，安裝居家病床及相關輔具。（慈濟提供）

