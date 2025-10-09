為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    他質疑非正統提拉米蘇只是小蛋糕慘挨告！ 網笑：讓法院決定

    2025/10/09 19:21 即時新聞／綜合報導
    一名網友疑似批評商家賣的非正統「提拉米蘇」只是「小蛋糕」，慘遭提告妨害名譽。提拉米蘇示意圖。（美聯社）

    一名網友疑似批評商家賣的非正統「提拉米蘇」只是「小蛋糕」，慘遭提告妨害名譽。他將到案通知書PO網，告誡其他網友：「現在路邊的提拉米蘇，大家都一定要說是真的喔，或者正統的，不然會像我這樣。」文章一出引發熱議。

    原 PO 日前在Dcard上發文表示，他個人認知中，並不是把蛋糕切成四四方方的，就是提拉米蘇，必須要有手指餅乾、馬斯卡彭乳酪、咖啡酒液以及巧克力粉，真正的提拉米蘇成本動輒破百，沒有的話充其量只是小蛋糕。

    文中他也問：「連說是假的提拉米蘇也算妨害名譽嗎？？？」並曬出警方到案通知書，可見他疑似因為批評商家非正統作法提拉米蘇是「假的」提拉米蘇，慘遭提告。他也示警：「現在路邊的提拉米蘇 大家都一定要說是真的喔，或者正統的，不然會像我這樣。」

    文章PO出後引發熱議，網友紛紛表示：「笑死欸，感覺這很可以上新聞，可以看到法院認證的假提拉米蘇」、「終於有人講了！我也覺得要有手指餅乾、咖啡酒液很基本吧」、「現在在台灣提拉米蘇的意思已經差不多變成在頂部灑一層可可粉的蛋糕了，不過我還蠻好奇法院會怎麼認定的，有後續可以更一下嗎？」、「感覺根本不會起訴」、「想到要舉證『真正的提拉米蘇』就覺得很荒謬」。

    據查，從義大利傳統的角度來看，除了原PO提到的手指餅乾、馬斯卡彭乳酪、濃縮咖啡、咖啡酒、可可粉或巧克力粉撒面裝飾外，還需要蛋黃與糖打發的「Zabaglione」奶醬，組合起來就成為濕潤、濃郁、帶著微酒香與咖啡香的甜點，「提拉米蘇」在義大利文中原意是「帶我走」或「讓我振奮」，正是因為咖啡與糖的提神效果。

    而提拉米蘇在全球流行起來後，雖然做法不同，但有層層堆疊的質地、乳酪、咖啡或類似味道的風味，味道和質感就可能接近提拉米蘇，雖然不是正統，但仍可當作「提拉米蘇風味甜點」或「變化版提拉米蘇」，例如抹茶提拉米蘇、芒果提拉米蘇等等，在世界各地都很常見，不少人也接受這些不同版本的提拉米蘇。

