男友準備整桌「香菜料理」 她氣炸分手 網友力挺：測試妳底線

不少人無法接受香菜的味道。（資料照）

中秋節本該是團圓的日子，卻有人因此分手。一名女網友近日發文透露，與交往近五年的男友因「香菜」徹底決裂，貼文曝光後掀起網友熱議。

原PO在Dcard表示，自己從小無法接受香菜味，卻在中秋節被男友帶到他家吃飯時「被迫挑戰極限」。她原以為這是雙方感情邁向穩定、即將見家長的重要時刻，特地準備伴手禮、懷著期待心情前往。途中男友還笑著說：「媽媽準備了妳愛吃的菜。」沒想到剛踏進屋裡，就被撲鼻的香菜味熏得頭暈。

請繼續往下閱讀...

坐上餐桌後，情況更讓她傻眼——除了炒青菜外，幾乎每一道菜都被灑上滿滿香菜。男友母親還熱情表示：「XX說妳超愛香菜，我特別多放一些，要多吃一點喔！」讓原PO當場語塞，只能強忍反胃，邊挑邊吃。她指出，男友明明知道自己最怕香菜，卻還反著說，讓她感覺受到羞辱。

飯後回程，兩人爆發激烈爭吵。原PO質問男友為何要捉弄自己，男方卻回：「只是想讓妳試著接受一下，不敢吃很奇怪啊！」這句話讓她瞬間理智斷線，當場下車提出分手，並封鎖對方所有聯絡方式。

冷靜後，她仍認為這段關係走不下去。「真的有必要為了香菜分手嗎？有，真的有。」她說，自己平時煮飯總會避開男友不吃的食材，對方挑食到幾乎不碰任何綠色蔬菜、紅蘿蔔、木耳、茄子、豆芽菜、甜椒、番茄、洋蔥等，「每次都煮得戰戰兢兢」，如今卻被用最討厭的食材開玩笑，讓她徹底心寒。

貼文曝光後，不少網友力挺原PO，紛紛留言：「這不是香菜的問題，是尊重的問題」、「食物真的不能強迫別人接受」、「他根本不是想妳接受香菜，而是在測妳的底線」、「交往五年才發現他這麼白目，早點分也好」。

也有網友直言：「強迫另一半去迎合自己的口味，本質上就是控制慾」、「香菜只是導火線，問題是他根本不懂尊重」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法