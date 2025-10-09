為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中央、中山團隊新型高熵觸媒技術登國際期刊 科技廢水生成綠能

    2025/10/09 18:36 記者楊綿傑／台北報導
    中央大學與中山大學研究團隊成功製作出高效且高穩定性的高熵奈米陶瓷觸媒材料，實現99%的氨降解率，同時生成環保的綠色氫氣。（中央大學提供）

    中央大學與中山大學跨校合作，在國科會支持下開發出新型高熵觸媒，有效快速地大量降解氨廢水並生成綠色氫氣，為環境永續提供創新解決方案，研究成果獲國際期刊《npj | Clean Water》刊登。

    隨著全球電子製造業與科技業的快速發展以及對環境永續的高度關注，廢水處理議題日益受到重視，尤其是氮化物殘留的問題更是刻不容緩。中央大學教授洪緯璿團隊攜手中山大學教授林煒淳團隊，針對此挑戰開發出一款新型高熵觸媒，不僅能大幅降低廢水中的氨含量，還能在水處理過程中生成綠色氫氣，為推動循環經濟提供了創新的解決方案。

    洪緯璿指出，研究採用了快速移動床熱解法（FMBP）成功製備出高效且高穩定性的高熵奈米陶瓷觸媒材料，並應用於電解系統中的陽極，利用電氧化法及活性氯物質作為高級氧化技術，在90分鐘內實現99%的氨降解率，同時生成環保的綠色氫氣。

    此外，透過與國家同步輻射中心的蔣慶有博士合作，針對此新型觸媒進行了更加精細的材料表徵分析，揭示了觸媒系統結構與性能的關聯性，釐清其反應機制。

    研究團隊表示，在國科會以海水氨水等多元料源產氫為目標的「淨零氫能計畫」支持下，未來將持續在氫能技術領域有突破性發展，為全球能源轉型與環境保護做出積極貢獻。

