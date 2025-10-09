為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    對抗褐根病 屏東瑞光綠廊啟動分區整治

    2025/10/09 18:37 記者葉永騫／屏東報導
    屏東瑞光綠廊對抗褐根病開始了。（記者葉永騫攝）

    屏東瑞光綠廊對抗褐根病開始了。（記者葉永騫攝）

    屏東市瑞光綠廊因為樹木感染褐根病造成近百棵樹木死亡，屏東市公所在經過專家診斷後，啟動分區分段病株消除及土壤消毒，希望有效遏止病害擴散，讓瑞光路綠帶能夠早日恢復美麗的綠蔭。

    屏東市瑞光綠廊，以往綠樹成蔭、林木蔥鬱，是民眾散步休憩的好地方，但近年被稱為「樹癌」的褐根病傳染到該處，使得瑞光綠廊的樹木岌岌可危，屏東市公所於是請來屏東科技大學教授陳文華前往診治，由於褐根病是一種潛伏於土壤中的真菌病害，會侵蝕樹木根系、導致植株枯萎，尤其容易透過根際擴散進而造成整區感染，要病株清除及土壤消毒，才能解決問題。

    屏東市公所初估，經費高達4000、5000萬元，決定先透過「分區試點整治計畫」，先以小範圍80平方公尺為示範點，等待試驗的成果出爐後，再編列預算分期分段辦理，近日已動工將2棵樹木連根刨除，還徹底清除土壤中感染褐根病菌的殘餘木頭，此外還以石灰、尿素等為土壤殺菌，並埋進一塊染菌的樟木，待3、4周後挖出檢測是否成功根除病菌。

    屏東市民代表傅建雄、豐年里長蕭源聖肯定這項試驗計畫，呼籲民眾配合市公所，一起努力讓瑞光綠廊恢復成為綠色森林。

    屏東瑞光綠廊啟動分區整治對抗褐根病。（記者葉永騫攝）

    屏東瑞光綠廊啟動分區整治對抗褐根病。（記者葉永騫攝）

    屏東市民代表傅建雄、豐年里長蕭源聖肯定市公所作為。（記者葉永騫攝）

    屏東市民代表傅建雄、豐年里長蕭源聖肯定市公所作為。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播