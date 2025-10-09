對抗褐根病 屏東瑞光綠廊啟動分區整治

屏東瑞光綠廊對抗褐根病開始了。（記者葉永騫攝）

屏東市瑞光綠廊因為樹木感染褐根病造成近百棵樹木死亡，屏東市公所在經過專家診斷後，啟動分區分段病株消除及土壤消毒，希望有效遏止病害擴散，讓瑞光路綠帶能夠早日恢復美麗的綠蔭。

屏東市瑞光綠廊，以往綠樹成蔭、林木蔥鬱，是民眾散步休憩的好地方，但近年被稱為「樹癌」的褐根病傳染到該處，使得瑞光綠廊的樹木岌岌可危，屏東市公所於是請來屏東科技大學教授陳文華前往診治，由於褐根病是一種潛伏於土壤中的真菌病害，會侵蝕樹木根系、導致植株枯萎，尤其容易透過根際擴散進而造成整區感染，要病株清除及土壤消毒，才能解決問題。

屏東市公所初估，經費高達4000、5000萬元，決定先透過「分區試點整治計畫」，先以小範圍80平方公尺為示範點，等待試驗的成果出爐後，再編列預算分期分段辦理，近日已動工將2棵樹木連根刨除，還徹底清除土壤中感染褐根病菌的殘餘木頭，此外還以石灰、尿素等為土壤殺菌，並埋進一塊染菌的樟木，待3、4周後挖出檢測是否成功根除病菌。

屏東市民代表傅建雄、豐年里長蕭源聖肯定這項試驗計畫，呼籲民眾配合市公所，一起努力讓瑞光綠廊恢復成為綠色森林。

屏東瑞光綠廊啟動分區整治對抗褐根病。（記者葉永騫攝）

屏東市民代表傅建雄、豐年里長蕭源聖肯定市公所作為。（記者葉永騫攝）

