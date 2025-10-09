為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復族人盼家園就地重建 原民會：目前沒有遷村議題

    2025/10/09 18:34 記者李文馨／台北報導
    原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan（右）受邀出席內政部部務會報會後記者會。（內政部提供）

    原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan（右）受邀出席內政部部務會報會後記者會。（內政部提供）

    花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災情，花蓮縣政府日前提出設置中繼宅並研議遷村計畫。對於遷村計畫，內政部長劉世芳今天說，現在仍然在收集意見，每個災民意見都不同，內政部提供中繼屋、原地重建或異地重建等方案讓災民選擇；原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan說，「目前為止沒有所謂遷村的議題」，許多族人希望家園就地重建。

    內政部今天下午召開部務會報會後記者會。對於光復遷村計畫，劉世芳說，現在仍然在收集意見，以佛祖街、林森路一帶的重災區，29戶已經清淤完畢，還有30、40戶正在清淤中，有些聯絡得到、有些聯絡不到，他們一個個詢問，每個人意見都不太一樣，其中有年紀比較大的、不願意離開。

    劉世芳說，無論如何，內政部提供多元方案可以選擇，包含中繼屋、原地重建或異地重建，當然都要經過一定程度的安全評估，內政部會尊重他們的意見。

    她提到，由於找人不易，國土署同仁挨家挨戶詢問，13處沒有門牌，等災民到行政院一站式服務登記的時候詢問清楚，給予協助。目前台糖也有提出地點，但是否合適也要與災民討論會比較好。

    谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan說，他目前進駐前進協調所，而他所接觸的族人，不管是中繼屋或各種需求都尊重部落意見，「目前為止沒有所謂遷村的議題」，許多族人希望家園就地重建。

    谷縱．喀勒芳安指出，由於許多鄉親的大門被大水衝破，他們會跟國土署合作，針對家屋先請結構技師進行安全評估，第二階段是否使用中繼方式，就近在公有地或適當土地做家園重建，讓大家恢復正常生活，這當中都需要部落有共識。

