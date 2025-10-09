為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東北風影響到明天「迎風面有雨」 下週二水氣才減少

    2025/10/09 18:01 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    東北風影響到明天，迎風面水氣仍多！中央氣象署預報，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，連大台北地區也有有零星短暫陣雨，要到下週二（14日）水氣才會減少。

    氣象署預報員林定宜表示，明天仍會受到東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，而東部、東南部及大台北地區也可能有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，而西部部分地區高溫有可能飆上36度以上，也要注意明天是年度天文大潮的最後一天，沿海民眾須注意。

    「後天週六東北風的影響就結束了」，林定宜說，週六（11日）當天剩東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

    林定宜指出，週日和下週一環境改為吹東風到東南風的天氣型態，風向改變，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨；下週二之後水氣減少，僅剩東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

    林定宜指出，目前太平洋上的中度颱風哈隆、輕度颱風娜克莉都對台灣無影響，近期較無明顯的天氣系統會影響台灣，但要注意的是，週六（11日）基隆北海岸、東北部沿海及馬祖有長浪發生的機率。

    近期天氣仍炎熱。（氣象署提供）

    目前太平洋上兩個颱風對台灣無影響。（氣象署提供）

