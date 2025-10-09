桃市府向「挖土機超人」林鴻森致敬 張善政：持續支持關懷家屬

桃園市長張善政9日主持市政會議時，向「挖土機超人」林鴻森致敬，並將持續提供家屬關懷與支持。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政今（9）日下午主持市政會議時，特別向在花蓮救災過程中不幸亡故的桃園「挖土機超人」林鴻森，表達深切哀悼與崇高敬意，張善政表示，林鴻森擁有自己的小山貓機具，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，自發前往災區協助災後清理工作，期間在惡劣環境中不慎遭異物刺傷感染，病情急速惡化後不幸辭世，令人無比惋惜，市府除已由社會局先行發放10萬元慰問金，也責成相關局處即刻啟動關懷機制，給予家屬必要的協助與支持，陪伴他們度過難關。

張善政表示，林鴻森在救災過程展現無私奉獻的精神，體現桃園市民在災害面前不分你我、挺身而出的精神典範，林鴻森雖不幸離世，但那份勇氣與善行將永遠留在人們心中，成為社會最溫暖的力量，他也責成社會局與婦幼局持續關懷林鴻森的越南籍配偶與家屬，提供實質支持並於必要時提供心理輔導與生活協助，讓家屬感受市府的溫暖與關懷。

請繼續往下閱讀...

社會局表示，後續將由蘆竹家庭服務中心主動訪視，提供家屬情緒支持與生活關懷，並針對家庭經濟狀況進行完整評估。如有長期照顧或經濟需求，將即時轉介相關資源並持續追蹤協助，確保家屬在生活及心理上均能獲得妥善的照顧。

