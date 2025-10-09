為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市府向「挖土機超人」林鴻森致敬 張善政：持續支持關懷家屬

    2025/10/09 17:43 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政9日主持市政會議時，向「挖土機超人」林鴻森致敬，並將持續提供家屬關懷與支持。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政9日主持市政會議時，向「挖土機超人」林鴻森致敬，並將持續提供家屬關懷與支持。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政今（9）日下午主持市政會議時，特別向在花蓮救災過程中不幸亡故的桃園「挖土機超人」林鴻森，表達深切哀悼與崇高敬意，張善政表示，林鴻森擁有自己的小山貓機具，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，自發前往災區協助災後清理工作，期間在惡劣環境中不慎遭異物刺傷感染，病情急速惡化後不幸辭世，令人無比惋惜，市府除已由社會局先行發放10萬元慰問金，也責成相關局處即刻啟動關懷機制，給予家屬必要的協助與支持，陪伴他們度過難關。

    張善政表示，林鴻森在救災過程展現無私奉獻的精神，體現桃園市民在災害面前不分你我、挺身而出的精神典範，林鴻森雖不幸離世，但那份勇氣與善行將永遠留在人們心中，成為社會最溫暖的力量，他也責成社會局與婦幼局持續關懷林鴻森的越南籍配偶與家屬，提供實質支持並於必要時提供心理輔導與生活協助，讓家屬感受市府的溫暖與關懷。

    社會局表示，後續將由蘆竹家庭服務中心主動訪視，提供家屬情緒支持與生活關懷，並針對家庭經濟狀況進行完整評估。如有長期照顧或經濟需求，將即時轉介相關資源並持續追蹤協助，確保家屬在生活及心理上均能獲得妥善的照顧。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播