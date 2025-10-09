綠委籲發放「月經幣」 助16至22歲女性買生理用品

民進黨立委范雲、張雅琳舉行「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會。（記者叢昌瑾攝）

月經平權政策備受關注，民進黨立委范雲、張雅琳和關心性平教育的「不會教小孩行動聯盟」今（9日）召開記者會指出，現行的「友善提供多元生理用品計畫」仍存在標籤化、無學籍學生無法領取等問題，盼衛福部統籌編列公務預算，針對16歲至22歲女性，每年發放固定金額的月經幣，供其購買生理用品或相關經期用品折抵使用。

范雲表示，她曾研究生理用品免稅的可行性，但財政部評估台灣稅制窒礙難行；而教育部主動推出生理用品政策時，她也提案要求必須納入「多元生理用品」，不只衛生棉，還要包括衛生棉條、月經杯、吸血內褲、碟片等種類。

張雅琳則提醒，台灣近年推動月經平權已有進展，從「生理用品免稅」到「多元生理用品計畫」，社會逐漸願意談論月經。然而現行學校發放生理用品，僅針對弱勢身份發放，容易讓學生被貼標籤，且品項不足、取用點不便。

「月經幣」政策發想團體「不會教小孩行動聯盟」理事江心怡說明，不小盟想推動的月經平權政策，是如全球多國早已從「救助」走向「普及」與「平權」的方向，例如蘇格蘭於2022年起全面免費提供各類生理用品、法國自2024年起為25歲以下女性全額補助永續型用品、西班牙加泰隆尼亞地區於2024年開始提供可重複使用的免費用品等。

江心怡進一步分析，教育部現行政策仍有「救助模式易標籤化領取者學生」、「無學籍學生無法領取」、「缺乏多元選擇與自主權」、「無法累計領取永續型生理用品」、「救助模式不利推動月經平權教育」等五大問題。而台北市是少數「普發」生理用品的地方政府，制度雖有善意，但仍缺乏彈性與使用者導向，導致兌換率仍不到五成；因此，更能落實多元與選擇的「月經幣」，有推行的必要。

