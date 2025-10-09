為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    評北捷踹嬤「Fumi阿姨」爆紅一腳 格鬥界傳奇人物：軸心腳沒轉

    2025/10/09 17:44 即時新聞／綜合報導
    「Fumi阿姨」因在台北捷運上一腳踹飛「逼讓座阿嬤」爆紅。（取自Threads）

    「Fumi阿姨」因在台北捷運上一腳踹飛「逼讓座阿嬤」爆紅。（取自Threads）

    「Fumi阿姨」因在台北捷運上一腳踹飛「逼讓座阿嬤」爆紅，事隔多日話題仍然持續發燒。對此，網紅「館長」陳之漢的死對頭、台灣格鬥界傳奇人物「金鋼刀」表示，仔細看影片，她的「軸心腳沒有轉」，其實是往老婦的袋子「踩」下去，基本上是不可能有什麼殺傷力的。

    金鋼刀昨日在臉書粉專發文點評此事表示，如果是他，一定會讓坐，因為老人家經不起他一腳，再來，他認為踢人的「Fumi阿姨」也沒有錯，仔細看她的前踩因為左腳軸心腳沒有轉，其實是往老婦的袋子「踩」下去，基本上是不可能有什麼殺傷力的。

    金鋼刀也表示，那個老人平常大概就是常常隨機挑釁激怒人，故意找麻煩的，當然有人說，如果自己的媽媽被這樣對待看到會很難過，「但你要反問你自己的媽媽出去會這樣挑釁別人嗎？」

    金鋼刀今日再度發文談及此事解答網友疑惑，他表示，為什麼軸心腳會沒轉，這很有可能阿姨本身沒練過腿法，所以等於是鎖住所有關節的力量踩出那一腳，可以看到阿姨左手是有扶著的。對於有很多網友護航老婦，他則表示，不接受老人就可以無理取鬧，雖然自己遇到會閃，只是愛到處挑釁的老人遲早會遇到像這樣的狀況。

    金鋼刀還說，有人說他也會老，「但我老了不會挑釁別人」，還有，別人要怎麼打扮穿著，也不關你的事。最後他總結，如果想要練出有力的前踩，可以試試看他貼文中影片附上的動作練習開胯。

    台灣格鬥界傳奇人物「金鋼刀」。（取自金鋼刀臉書）

    台灣格鬥界傳奇人物「金鋼刀」。（取自金鋼刀臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播