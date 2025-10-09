前光復鄉民眾服務分社徵志工被炎上! 疑貼文刺青男稱「我們這不缺人」

刺龍刺鳳男子（左）、自稱屋主男子（右）請志工不要再來，擔心有人搞事。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，光復鄉成重災區，其中「中正路1段131號」昨網路上出現志工，需要清理地下室訊息，卻被網友起底是「國民黨光復鄉民眾服務分社」，由於國民黨發言人前幾天才嗆志工，在網路上遭炎上！結果今天早上就有7、8位自稱「志工」的守在門口，疑貼文的刺青男子直說「我們這不缺人」，希望大家不要再來鬧。

昨天有民眾貼文在脆上徵志工，只有寫地址光復鄉「中正路1段131號、中華電信對面地下室」，工作內容「幫忙水桶接力上樓」、「需要人力輪替清理地下室」、「無人接洽請直接前往」，但昨晚被網友起底，該址是光復民眾服務分社，也是國民黨光復鄉黨部。據了解，光復鄉民眾服務分社，屋子已經轉手給資產管理公司，當地民眾也證實「這裡以前就是國民黨鄉黨部」，

記者今天到場查看，這棟位於光復鄉中華電信的行政院一站式服務櫃台對面，一棟老舊三層樓建物，大門口相較於其他鄰居顯得泥濘不堪，建物外牆有斑駁字體「光復鄉民眾服務分社」，該處除了1樓泥巴清除，目前地下室都還滿滿淤泥，一走進去就有1名胸口刺青男子問「你是來找我的嗎」，口氣還很不好「我們這沒有缺人了，不用進來」，還有一名昨天曾來幫忙的志工，今天早上就被這群人擋在門外。

現場一名自稱屋主的男子稱，他是資產管理公司的人員，如果這樣被炒作新聞會對銷售造成影響，感謝很多人主動要協助，但「現在不用人幫忙了」、已經花錢請清潔人員準備清掃，強調「知道大家都熱心來關心幫忙，現在並不希望造成不必要麻煩」。

光復鄉民眾服務分社門口滿地泥濘，隔壁的戶政所已經在營業服務。（記者花孟璟攝）

想到昨天網路被炎上，屋主表示房子已經不需要志工，感謝大家熱心。（記者花孟璟攝）

光復鄉民眾服務分社，屋子已經轉手給資產管理公司。（記者花孟璟攝）

光復鄉民眾服務分社門口的銘文，記載落成於民國七十四年，包括縣長、縣議會都幫忙爭取經費，還被列不當黨產，目前已經處分。（記者花孟璟攝）

光復鄉民眾服務分社對面是中華電信，目前由行政院設置一站服務櫃台。（記者花孟璟攝）

民眾服務分社一樓已經大致清理好。（記者花孟璟攝）

