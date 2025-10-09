為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄大坪頂保護區變「柏油山」？ 高市府：暫置場合法使用勿混淆視聽

    2025/10/09 17:12 記者陳文嬋／高雄報導
    市府跨局處現勘，確認小港大坪頂工程物料暫置場使用符合土地管制規定。（市府提供）

    高雄市民代質疑小港區大坪頂保護區山坡地遭非法棄置瀝青等廢棄物，變成「柏油山」；高市府今嚴正澄清，強調為污水工程廠商合法暫置場，現場未堆置外來廢棄物，使用符合土地管制規定，切勿混淆視聽。

    市府表示，小港區坪北段437地號為水利局污水工程承攬廠商依法承租的暫置場，用於工程期間堆放開挖土方、瀝青刨除料及管材機具，現場並未堆置外來廢棄物，使用符合土地管制規定。

    市府強調合法暫置使用，非填埋或棄置營建廢棄物情形，現場為堆置行為，不屬於整地開發，僅需向水利局補正實施簡易水土保持計劃；環保局也要求暫置期間仍要遵守廢清法規定，如廢棄物堆置覆蓋、標示等措施，已要求改善。

    市府指出，該地屬都市計畫保護區，與非都市土地使用管制不同。水利局以該地作為污染防治設施工程的臨時堆置使用，依《都市計畫法高雄市施行細則》屬合法範圍。

    市府呼籲外界切勿混淆視聽，將持續督導並落實環境管理，確保工程施工合法、安全，且不影響周邊生活品質。

    市府跨局處現勘，確認小港大坪頂工程物料暫置場使用符合土地管制規定。（市府提供）

