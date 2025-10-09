鎮德宮「巧克力媽」10/11徒步遶境桃園、八德 路線出爐！

桃園鎮德宮供奉的主神天上聖母來自於大甲鎮瀾宮分靈，迎回供奉時已在鎮瀾宮內殿神龕供奉70年。（資料照，記者鄭淑婷攝）

桃園鎮德宮供奉的主神天上聖母來自於大甲鎮瀾宮分靈，迎回供奉時已在鎮瀾宮內殿神龕供奉70年，今年前往大甲鎮瀾宮進香回鑾後，10月11日上午8點起將首次以徒步方式遶境桃園、八德區，桃園警分局表示，為讓活動順利圓滿，已事先與主辦單位溝通協調，遶境期間將於各重要路口進行交通指揮疏導。

鎮德宮表示，此次遶境活動，莊儀團、神童團、彌勒團、福德彌勒團、太子團「5大團」，將伴隨媽祖鑾駕巡行街道賜福，讓桃園鄉親也能感受進香遶境的盛大場面，媽祖鑾轎也將駐駕沿途消防分隊、宮廟等單位。

警方表示，遶境期間各重要路口均編排人員指揮疏導，並有機動交管哨同仁即時疏導車流排除道路障礙，各里志工、守望相助隊及義交隊員，將協助共同執勤，請民眾配合指揮疏導，讓此次宗教盛事能圓滿完成。

活動遶境路線如下：大興路會稽國中上午8點集合出發→左轉興一街→右轉興二街→左轉興一街1巷→左轉興一街→右轉大興路→下股土地公廟→右轉大業路→左轉向善街→右轉春日路→左轉南通路→聖母宮→左轉南平路→左轉新埔六街→左轉大興西路→右轉經國路→右轉慈文路→左轉民生路→永燈祠→右轉民光路→左轉正康二街→清水巖→右轉中正一街→左轉永樂街→右轉北興街→鎮北祠→左轉民權路→文昌宮→左轉中華路→左轉中正路→桃園大廟景福宮→左轉中山路→天德祠→元德宮→桃園城隍廟（西廟）→左轉三民路三段→慈護宮→出牌樓右轉→三民陸橋→右轉建國路→左轉漢中路→左轉德壽街→右轉介壽路→右轉力行路→大福祠→左轉大福街→玄靈高上帝祖廟→右轉大明街→左轉公園路→直行福國北街→龍山寺→閩臺宮→左轉永固街→左轉建國路→右轉同和路→左轉金和路→右轉大和路530巷→大和福安宮→右轉文昌街111巷→右轉文昌街→左轉文昌街70巷→右轉建國路972巷→左轉建國路→左轉建國路772巷→福永宮→右轉介壽路二段252巷71弄→左轉介壽路二段252巷72弄→左轉介壽路二段364巷→右轉介壽路二段→豐田汽車→右轉介壽路二段490巷→麻園福德宮→迴轉→右轉介壽路二段→中台橡膠→右轉介壽路二段802巷→瑞泰福德祠→迴轉→右轉介壽路二段→左轉介壽路二段973巷→瑞發宮→左轉興豐路825巷→左轉介壽路二段951巷→右轉介壽路二段933巷42弄→瑞泰宮→右轉介壽路二段901巷→左轉介壽路二段901巷49弄→桃園市政府消防局八德分隊→左轉介壽路二段685巷→右轉介壽路二段→左轉巧克力街→回鑾桃園鎮德宮。

