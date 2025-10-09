台南推「銀髮友善專區」 30家門市讓長者吃得到也買得到

台南市推出「銀髮友善專區」，為長者打造便利又安心的採購環境。（台南市政府提供）

台南市政府推動高齡友善政策，去年推動「銀髮友善餐廳」認證，有292家餐廳加入響應，提供符合長者營養需求的友善餐點，今年延伸至購物領域，首度推出「銀髮友善專區」，讓長者不僅「吃得到」，更能「買得到」。目前全市已有30家通路門市率先參與，為長者打造便利又安心的採購環境。

台南市衛生局今天舉辦「銀髮友善 通路無礙」記者會，由市長黃偉哲攜手各局處、台南市營養師公會、奇美食品、農會、漁會、全聯福利中心、家樂福及台安藥局等多家通路代表共同出席，象徵政府與產業跨域合作的重要里程碑。

市長黃偉哲說，市府打造銀髮友善環境，從食、衣、住、行多面向照顧長者需求。除提供社會住宅、交通福利等措施外，近年更推動「通路無礙」計畫，鼓勵企業開發營養均衡、易於咀嚼的高齡友善食品。未來將結合農漁會、全聯、家樂福等主要通路，擴大推廣與試吃體驗，並透過全民健檢及多元管道，讓長者能輕鬆獲取健康飲食資訊。

