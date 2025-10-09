屏東長照交通接送每月服務近萬趟次 駕駛員往來移動間傳遞關懷

屏縣長照交通服務用愛心與專業，陪伴長輩安心出門。（屏東縣政府提供）

為讓長照使用者安全就醫、照顧者得以喘息，屏東縣長照服務提供交通接送，駕駛員們在移動間展現高度關懷，受到好評，全縣每月平均服務近2000人次、近1萬趟次。

屏縣幅員遼闊，長照交通駕駛員常需穿梭於蜿蜒山路及鄉間巷弄間，需要精準的駕車技術與高度專注力。駕駛員凌文彬表示，過去只把開車當成謀生工作，但投入長照交通接送後，逐漸學會如何細心照顧乘客，從中獲得前所未有的成就感，曾遇過住在彼此車程僅10分鐘的兩位長者，因年老行動不便多年未曾見面，卻在共乘同一輛長照交通車上意外重逢，抱頭痛哭的那一幕令人動容，也讓他深刻體會到這份服務背後承載的使命與價值。

屏南地區一位臥床長者需長途往返就醫，卻在一次乘車途中突感不適、嘔吐近昏厥，駕駛員謝志強緊急改道就近醫院，數週後長者又在一次接送返家途中再度昏迷，他臨危不亂立即停車，並與居服員合力施行心肺復甦，終讓長者奇蹟甦醒，駕駛員的冷靜判斷與臨場應變，就是平日教育訓練的成果。

屏東縣政府長期照護處表示，長照交通接送駕駛們在每日的往來移動間傳遞關懷，目前全縣有11家長照交通單位、共投入113輛車、129位駕駛員；民眾申請長照服務時，會先依區域派案給交通單位，需要搭車時再由民眾直接向服務單位預約，長照失能等級2級以上可預約叫車，目前每月平均服務近2000人次、服務趟次近1萬趟。未來將持續強化這項服務，並鼓勵接送團隊不斷精進專業能力與人情味。

駕駛員協助坐輪椅的長輩上下車，讓就醫過程更貼心。（屏東縣政府提供）

