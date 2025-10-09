4黑鳶屍骨未寒 擄鴿集團又架網 基市長謝國樑警告：別以身試法

基隆市長謝國樑今天被問到有關七堵山區非法鳥網害4黑鳶死亡，近日還發現新網，讓他十分火大，要嚴懲不法。（基隆市政府提供）

基隆市七堵、安樂交界山區，日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設150公尺鳥網，導致4隻黑鳶慘死，市府動保人員還來不及全數拆除鳥網，近日卻發現附近山頭又出現「新鳥網」。基隆市長謝國樑今天（9日）對此痛斥，他鄭重警告非法業者不要以身試法。

謝國樑說，黑鳶的問題大家都非常關心，針對如何加強作為，在國慶日後市府會發新聞稿，說明市府近日作為及政策，並可以召開公聽會，聽聽各界對黑鳶保護的各項建議。

基隆市動物保護防疫所（以下簡稱動保所）日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻今年剛出生繫有定位發報器編號「橘M9」取名「金桔」的保育類黑鳶，停留在七堵區山區過久未移動，懷疑遭非法鳥網纏住，9月30日動保所會同台灣猛禽會及基隆鳥會勘查，未料在人煙罕至山區發現長達150公尺長的鳥網，不僅沿著山脊架設，距離長、面積廣。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」集團所為，基隆市長謝國樑從日本回台後，指示加強查緝並清除鳥網，並研擬更完善保育作為。

動保所及協會相關人員當天已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數拆完。不料，近日保育人士從遠處觀察，赫然發現附近山頭又出現「新鳥網」，距離9月30日造成老鷹（黑鳶）死亡的鳥網位置相當近，但已經確認這處是新增鳥網，並非未拆完的鳥網。

