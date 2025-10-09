為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    4黑鳶屍骨未寒 擄鴿集團又架網 基市長謝國樑警告：別以身試法

    2025/10/09 17:04 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑今天被問到有關七堵山區非法鳥網害4黑鳶死亡，近日還發現新網，讓他十分火大，要嚴懲不法。（基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑今天被問到有關七堵山區非法鳥網害4黑鳶死亡，近日還發現新網，讓他十分火大，要嚴懲不法。（基隆市政府提供）

    基隆市七堵、安樂交界山區，日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設150公尺鳥網，導致4隻黑鳶慘死，市府動保人員還來不及全數拆除鳥網，近日卻發現附近山頭又出現「新鳥網」。基隆市長謝國樑今天（9日）對此痛斥，他鄭重警告非法業者不要以身試法。

    謝國樑說，黑鳶的問題大家都非常關心，針對如何加強作為，在國慶日後市府會發新聞稿，說明市府近日作為及政策，並可以召開公聽會，聽聽各界對黑鳶保護的各項建議。

    基隆市動物保護防疫所（以下簡稱動保所）日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻今年剛出生繫有定位發報器編號「橘M9」取名「金桔」的保育類黑鳶，停留在七堵區山區過久未移動，懷疑遭非法鳥網纏住，9月30日動保所會同台灣猛禽會及基隆鳥會勘查，未料在人煙罕至山區發現長達150公尺長的鳥網，不僅沿著山脊架設，距離長、面積廣。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」集團所為，基隆市長謝國樑從日本回台後，指示加強查緝並清除鳥網，並研擬更完善保育作為。

    動保所及協會相關人員當天已拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數拆完。不料，近日保育人士從遠處觀察，赫然發現附近山頭又出現「新鳥網」，距離9月30日造成老鷹（黑鳶）死亡的鳥網位置相當近，但已經確認這處是新增鳥網，並非未拆完的鳥網。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播