重陽敬老月 竹縣15處合作商圈或店家提供敬老愛心卡友優惠

新竹縣重陽敬老月起跑，明天在雙十國慶升旗典禮後，現場也有懷舊遊戲跟長者及其親人互動。（取自竹縣府官網）

重陽節將至，新竹縣政府10月起推出「114年重陽敬老月」系列活動，共有15處合作商圈或店家提供新竹縣敬老愛心卡友優惠，內容涵蓋模範表揚、藝文體驗、跨世代交流及友善商家優惠等多元主題。明天雙十國慶的系列慶祝活動中，縣府社會處在府前廣場設計懷舊闖關活動，邀請長者與縣民一起做些懷舊小遊戲，替今年的重陽敬老月系列活動揭開序幕。

縣府社會處長陳欣怡說，到今年9月底，縣內65歲以上長輩人口已達8萬8842人，佔總人口的14.88%，所以縣府更積極推動許多敬老友善政策，營造縣內尊老、敬老的社會氛圍。

今年系列活動中的友善店家優惠活動，只要是持有新竹縣敬老卡和愛心卡的本人，憑卡到新竹良品、縣上好禮店家、新竹縣旅館商業同業公會、新竹縣觀光民宿協會、新竹縣觀光協會、新竹縣商業會及新竹縣藥師公會等15處合作商圈或店家消費，就可享有店家提供的各項優惠。

