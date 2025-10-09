為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    為光復災民募家電部分種類已達標 花蓮縣府建議民眾改捐「這些物品」

    2025/10/09 16:57 記者蘇福男／花蓮報導
    國際獅子會MD300A區總監議會議長劉美美今天率領代表團，捐贈光復鄉災區2000台電鍋及2000個平底鍋。（花蓮縣府提供）

    國際獅子會MD300A區總監議會議長劉美美今天率領代表團，捐贈光復鄉災區2000台電鍋及2000個平底鍋。（花蓮縣府提供）

    馬太鞍堰塞湖災區持續復建中，為協助災區居民恢復生活，花蓮縣政府今（9）日公布最新募集成果，計有電冰箱、洗衣機、電鍋、平底鍋及電風扇等生活必需家電，發放方式定案後將另行公告。

    其中，國際獅子會MD300A區今日由總監議會議長劉美美率領代表團，捐贈光復鄉災區2000台電鍋及2000個平底鍋。縣府表示，目前已募得家電計有電冰箱1068台、吹風機2000台、洗衣機2018台、熱水瓶2000台、電鍋4800台、電風扇2000台、瓦斯爐2100台、快煮壺3450台和平底鍋2000個。

    縣府表示，根據災區保全戶名冊約2000戶，部分家電數量已達標，若全國鄉親有意捐助，建議可考慮捐贈尚未滿額的小家電或居家用品，例如電視、烤箱、除濕機或電暖器等，讓資源更貼近實際需求、不重複浪費。

    至於家電發放方式，縣府表示，將與各公所研議，待定案後另行公告，考量公平性與生活必需，確保每一份愛心都能真正送進家戶，讓災民感受社會的溫暖。

