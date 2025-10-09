政府募集專業志工有保險！ 賑災基金會自掏腰包「保額百萬」

衛福部研擬為動員的專業志工投保，保額達100萬元，賑災基金會今（9日）說明，相關保費將由基金會「自有資金」支應，不會動支善款。（賑災基金會提供）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流重創光復鄉，日前桃園挖土機老闆前往協助清淤，不慎腿部刺傷感染引發敗血症，不幸身亡，引發外界關注志工安全保障。對此衛福部正研擬為動員的專業志工投保，保額達100萬元，賑災基金會今（9日）下午說明，相關保費將由基金會「自有資金」支應，不會動支善款，且僅限政府部門募集或動用的專業志工，自發投入救災的「鏟子超人」不在保險範圍內。

賑災基金會公布最新統計，自9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」截至10月8日累計募得10億9533萬5563元、29萬1961筆捐款。

基金會督導陳宗良受訪時指出，衛福部擬定的志工保險保額為100萬元，將由衛福部統一作為要保人，後續經費由衛福部提報計畫並向基金會申請。由於志工保險並非直接屬於善款使用目的（災害救助、緊急醫療、復原重建等項目），因此基金會決議比照莫拉克與莫蘭蒂風災的做法，以基金會「自有資金」支付，讓善款能專款專用。

陳宗良說，保險原則上是以3天為一個基準，如果志工繼續留下來幫忙，保險可依需求延長，納入保障範圍的為經政府部門徵用或動員的專業志工，例如重機具操作、醫療支援等人員，也就是有組織性、有造冊的，其報到、服務與離開時間、服務區域皆能掌握，保險公司在作業上才有依據。

他也強調，支應保費的「自有資金」來自賑災基金會歷年累積的資產運用或非指定性捐款，「這部分並非災害專案募款的一部分，也不影響善款用途」。至於自發性參與清理的民眾志工，由於行動分散、未經造冊，且涉及個資蒐集困難，無法納入此次保險範圍。

