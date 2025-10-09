竹縣農村社區小舖「豐盛時刻本舖」開幕 明起2天關西第1停車場辦永續農市集

竹縣農村社區小舖「豐盛時刻本舖」近日開幕，明起2天關西第1停車場辦永續農市集。（取自竹縣府官網）

新竹縣永續農業生產合作社以「共創永續農業、共學農業ESG、共享綠色農遊」為核心理念，結合產銷履歷、數位行銷、農業教育推廣等策略，在關西設置的「農村社區小舖~豐盛時刻本舖」趕在雙十連假前已經開幕，是縣府輔導成立的第18個農產品銷售據點，鄉親可以趁著連假前去逛逛。

縣府農業處表示，他們18年來以「地產地消政策」為主軸，積極輔導轄內農會成立新農民市場或農民直銷站、農村社區小舖，現已有17處農產品銷售據點，密度居全國之冠，不只助益在地農業多元行銷，落實地產地消政策，提供小農銷售管道、降低運銷成本、降低食物里程、減少碳排放，並增加農民收益及農會營收，也能提供消費者更安全、實惠的農產品，增加在地居民及來訪遊客採購本縣優質農產品的管道。

請繼續往下閱讀...

2023年由縣內多名百大青農以有機與友善農業生產者、農產品加工業者、休閒農業與地方創生專業者共同發起成立「新竹縣永續農業生產合作社」，現有23名社員。

新竹縣永續農業生產合作社也以「地產地消 × 文化體驗 × 社區連結」為行銷策略，結合關西獨特的客家文化底蘊與觀光資源，打造具地區辨識度的社區農產品行銷平台，並開辦前述「農村社區小舖~豐盛時刻本舖」，還將從明天起連續2天早上11點到下午5點，在關西鎮第1停車場公園舉辦永續農市集，現場消費100元就可免費體驗限量手作有機奇異果大福等活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法