高雄中正、五福、凱旋路口 人本交通工程10月中旬啟動

高雄市府為改善苓雅區中正、五福、凱旋路口安全及順暢，交通局與工務局攜手合作，成功爭取到經費，並提前啟動交通安全改善工程，將於10月中旬正式動工。

交通局表示，該交通改善工程將設置行人庇護空間，規劃中正往五福機車直行專用道，未來完工後車輛將分流，往中正路靠右行駛、往五福路靠左行駛，動線更單純，可望有效改善行人穿越距離過長、車流交織混亂，以及原本機車待轉空間等問題，大幅降低事故風險。

中正、五福、凱旋路口是高雄市重要交通樞紐，每日行經這些道路龐大車流量，常匯集於此一五岔路口，台鐵原遮斷器拆除後，路型有所改變，但仍存在超過40公尺長的行人穿越道，讓行人通行備感壓力，中正路往五福路待轉機車眾多，造成待轉空間不足，導致停等車輛外溢。

外溢車流甚至影響右轉進入凱旋路的行車動線，機車與行人動線產生衝突，成為交通事故潛在熱點等問題，因此，交通局經與地方研議規劃2大核心改善措施：

一、設置行人分段式穿越庇護島：在行人穿越道中間設置安全庇護空間，讓行人可以分兩段通過，大幅縮短每次穿越的距離，提供行人更充裕、安全的庇護空間，避開與轉向車輛的動線衝突。

二、路口東側增設機車直行專用道：調整路口標線與車道配置，增設機車專用道引導車輛往中正路提前靠右、往五福路提前靠左，機車可依號誌直行五福路，無須再像以前一樣需要兩段式左轉，避免行人流與轉彎車流相互干擾，從根本解決動線交織問題。

考量施工期間將對現有交通造成影響，10月13日工程啟動後，路口部分車道將配合縮減，路幅會變得較窄，交通局提醒行經此處的用路人，務必減速慢行、注意路況，並遵循施工告示牌與現場交通人員的指揮，共同維護交通安全。

