外國人吃鼎泰豐剩「一整盤精華」！鄰桌台灣客一看全抓狂

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」，是不少外國觀光客來台用餐首選。不過，近日有網友分享，在鼎泰豐用餐時，發現隔壁外國人點了排骨炒飯，竟只吃完炒飯，留下整盤完整的排骨就走人，讓他還有其他隔壁桌台灣客人當場傻眼，他也直喊：「真的是不能忍受！」文章發出後引發熱議。

原 PO 昨日在Threads上發文表示 ，吃鼎泰豐時，坐在隔壁桌的外國人嗑完炒飯後，居然留下排骨就走了，「隔壁桌的台灣人跟我們直接傻爆眼，果然台灣人對吃剩真的是不能忍受哈哈」，他也想不通大喊：「真的很想知道為何會剩下排骨啊！」

原 PO 強調，其實很多台灣人出國吃飯也會水土不符，所以發文不是對外國人口味有意見，單純想討論跟隔壁桌台灣人同時的反應，體現出台灣人對吃的執念跟重視而已，「大家對來台灣的朋友還是要體現台灣最美的風景真的是人這件事喔。」

文章PO出後，隨即引發熱議，網友紛紛表示：「排骨是精華欸？！」、「哪怕是剩下飯我都不會這麼氣！排骨？！居然剩排骨！」、「如果我在旁邊，會很想夾來吃」；也有不少網友推測原因：「對外國人而言、排骨的油耗味會反胃」、「別國食物吃不慣吧」、「滷的味道有加某些香料或藥材真的外國人會吃不慣」、「我能想到的是他們覺得台式排骨的調味都太甜，老外吃肉調味真的就是鹽巴味」、「外國豬肉有騷味，但他們喜歡，台灣人怕豬腥味，因此沒有豬腥味的味道他們認為是組合肉。」

還有網友分享經驗：「我上次也是在鼎泰豐遇到一個外國女生，點排骨蛋炒飯，也是只炒飯吃不到一半，排骨只吃一塊⋯然後轉身離開結帳」、「美國同事要聚餐在鼎泰豐，也是不太喜歡排骨。」

