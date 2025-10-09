新竹縣教師會秘書長郭榮祥批縣府 讓客語認證淪為「考照運動」

本週二主管會報上，新竹縣長楊文科就曾因推動客語為通行語的績效不亮眼，而對同仁疾言厲色。（記者黃美珠攝）

新竹縣近日強力要求各中小學全面動員學生報考客語認證，甚至國慶連假前後須回報進度，新竹縣教師會秘書長郭榮祥抨擊，這讓客語認證淪為「考照運動」，教育現場苦不堪言，教師被迫放下教學以應付報名、模擬考、報表跟佐證資料，學生則在壓力中把母語學習視為負擔，語言復振也就淪為官樣文章。

會有前述現象，除了縣長楊文科先前受訪坦言的中央政策績效制度壓力，其實楊文科在週二主管會報上，也曾因新竹縣迄今輸給苗栗縣，沒拿下推動客語為通行語的優等縣市，小飆了一頓府內同仁。當時他疾言厲色交辦，新竹縣已經連拿2年客家發展計畫特優的部分，明年也要繼續拿到特優。而客語通行語推動方面，新竹縣從來還沒拿到優等過，必須找出問題來一個個努力去做，他不相信新竹縣會做得比別人差，要求相關局處一定要全力以赴，由秘書長李安妤全力督促。

請繼續往下閱讀...

郭榮祥說，新竹縣為爭取績效榮譽，近日如此強力要求各校全面動員學生報考客語認證，就連國慶連假都不放過要回報。然而語言教育應以文化與生活為本，現卻被扭曲成追逐績效的政治工具，教育價值被犧牲，學校專業被架空，教師疲於奔命，孩子更在壓力中失去對客語的興趣。這樣的政策或許能短暫美化報告，卻在長遠中摧毀了語言的根。

他提醒，真正的母語推廣，不該靠行政命令與考照動員，而是應讓孩子在生活中自然學習，在文化活動中感受語言溫度。教育不是政績的舞台，教師不是報表的填寫員。他請縣府回到教育本質，停止以壓力換榮耀，別讓語言復振淪為官樣文章。

