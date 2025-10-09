慶雙十！黃金博物館免費入館 「大金磚」市價飆8.7億

金價再創新高，新北市黃金博物館大金磚隨著金價每公克飆漲至3986元，大金磚身價水漲船高成為8億7811多萬元。（記者俞肇福攝）

明天（10日）就是雙十節！新北市黃金博物館館長林文中指出，黃金博物館推出國慶日免費入館，由於近日金價頻頻創高，今天黃金博物館大金磚前方金價顯示器每公克新台幣3986元，鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤，有不少民眾到博物館就是衝著摸「大金磚」而來。21年來，「大金磚」的價值已從2004年的市價9700多萬，飆漲到今天的8億7811多萬元，飆漲近10倍。

林文中表示，「大金磚」是2004年中央銀行外借台北縣政府（現為新北市政府），是由中央造幣廠熔鑄成的超大金磚，曾一度獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但2005年被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」250公斤金磚超越。

另外，雙十節連假期間「月圓雙十，藝遊金秋—瓶燈彩繪課程」於金水廣場戶外舉行，由瑞芳老街協會帶領大家在玻璃瓶上創作屬於自己的節慶紀念。此外，也邀請廖庭澔、楊紫羚、張晉豪、趙敏惠，以及在地音樂人瓦克阿中輪番演出。

廣場周邊的「瑞芳在地市集」更不容錯過，瓶燈藝術、地方手作芋圓，與在地文創精品和黏土創意課程等，都能讓遊客在逛市集的同時，感受在地文化的獨特魅力。

金價每公克飆漲至新台幣3986元，新北市黃金博物館大金磚身價水漲船高成為8億7811多萬元，吸引遊客湧入。（記者俞肇福攝）

