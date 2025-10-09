「佇桃園 食世界」台語繪本 用故事、繪畫呈現在地飲食文化

桃園市政府文化局舉辦「佇桃園 食世界」台語繪本新書發表會。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府文化局推出「佇桃園 食世界」台語繪本，以桃園在地飲食文化為題材，包括大溪豆干、龍岡雲南米干、客家牛汶水、泰雅族香蕉飯，以及新住民的泰式酸辣湯、越南生春捲等美食，都透過故事與繪畫呈現。

「佇桃園 食世界」由兒童文學作家謝鴻文撰文、台語文創作者林麗黛翻譯與編審，再結合繪畫藝術家施政廷、余思瑩的創作，聯手完成，有大人版、囡仔版、食譜別冊，還延伸製作動畫、有聲書，文化局長邱正生說，透過美食文化將台語文教育的傳承，帶到生活中，打造更友善的語言學習環境，能讓父母帶領孩子進行沉浸式學習，也能讓讀者深入認識桃園在地美食等鄉土文化。

後續還有3場繪本推廣活動，分別是19日下午2點在八塊厝民俗藝術村、11月2日上午10點在壢景町、11月9日上午10點在桃園市土地公文化館舉辦，相關資訊可洽詢文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw）。

