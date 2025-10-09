為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「佇桃園 食世界」台語繪本 用故事、繪畫呈現在地飲食文化

    2025/10/09 16:25 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府文化局舉辦「佇桃園 食世界」台語繪本新書發表會。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府文化局舉辦「佇桃園 食世界」台語繪本新書發表會。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府文化局推出「佇桃園 食世界」台語繪本，以桃園在地飲食文化為題材，包括大溪豆干、龍岡雲南米干、客家牛汶水、泰雅族香蕉飯，以及新住民的泰式酸辣湯、越南生春捲等美食，都透過故事與繪畫呈現。

    「佇桃園 食世界」由兒童文學作家謝鴻文撰文、台語文創作者林麗黛翻譯與編審，再結合繪畫藝術家施政廷、余思瑩的創作，聯手完成，有大人版、囡仔版、食譜別冊，還延伸製作動畫、有聲書，文化局長邱正生說，透過美食文化將台語文教育的傳承，帶到生活中，打造更友善的語言學習環境，能讓父母帶領孩子進行沉浸式學習，也能讓讀者深入認識桃園在地美食等鄉土文化。

    後續還有3場繪本推廣活動，分別是19日下午2點在八塊厝民俗藝術村、11月2日上午10點在壢景町、11月9日上午10點在桃園市土地公文化館舉辦，相關資訊可洽詢文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw）。

    桃園市政府文化局舉辦「佇桃園 食世界」台語繪本新書發表會。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府文化局舉辦「佇桃園 食世界」台語繪本新書發表會。（記者周敏鴻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播