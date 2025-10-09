花蓮災區慰助金一站式服務 國慶連假不打烊

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，重創光復鄉等地，中央提出「家園支持三方案」慰助金，連2天已完成530戶匯款入帳。（行政院提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，重創光復鄉等地，中央提出「家園支持三方案」每戶慰助金35萬元，連2天已完成530戶匯款入帳，政務委員兼行政院工程會主委陳金德今天表示，一站式慰助服務，國慶連假期間不中斷運作，將持續到10月12日，協助災民辦理申請與資料補正。

截至昨（8）日為止，慰助金已收到2605戶申請資料，包含8部會入村逐戶訪查1007筆，及一站式服務站1598筆，昨天完成225戶匯款入帳，今天將再匯出306戶，累計約530戶。

陳金德強調，跨部會團隊在收件後，花費非常多時間進行審核及查對，除考量申請者實際受災、重複申請等狀況，還要進行資料繕打、資格比對與檢核等作業，在加快速度的同時兼顧正確性，以避免產生爭議。

他說，此次災後慰助站的設立，展現了中央政府的團隊精神，各部會除各自分工，也在結束當日服務後，立即檢討所遭遇的各項問題並調整，每天超過12小時的工作時間，就是希望讓慰助站的運作能符合災區需求及災民期待。

陳表示，為落實卓榮泰院長指示、讓慰助金儘速入帳，他立即協調相關部會研擬作法，由內政部、衛福部及金管會先行合作造冊並整合資料，再由跨部會團隊入村查對，同步於慰助站簡化申辦程序，使核對與撥款可同時進行。

由於許多災民在上班日無法前往申辦，因此卓院長特別要求慰助服務站連假不打烊以服務災民，現場除協助慰助金申請，也將提供生活支援、證件補發及租屋、金融、農業等各項諮詢，2天來各項服務已累積超過2600人次，顯見一站式服務確實發揮功效。

除慰助金，工程會表示，車輛報廢監理業務累計受理700多件，提供原住民諮詢服務共352件；另農業救補助213件；銀行郵局提款卡及存摺補發或受理150多件；小型企業及商店復工貸款補助46件；申請補發健保卡有39件；申辦農會業務有37件；房屋安全評估共有14戶申請；台糖地租減免共受理11件；災民租屋補貼共受理9件。

行政院一站式慰助服務，國慶連假期間不中斷運作，將持續到10月12日，協助災民辦理申請與資料補正。（行政院提供）

