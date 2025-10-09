彰化八卦山新打卡點「天空遊戲場」超夢幻 雙十節開fun

天空遊戲場空間寬敞，設施新穎，還有多座溜滑梯，適合親子同遊。（記者張聰秋攝）

彰化八卦山又多一個打卡新景點！斥資6000萬元打造的「天空遊戲場」歷經半年完工，如期趕在明天（10日）國慶日「2025台灣設計展」開幕前亮相。全新公園主打「雲端」概念，遊具、色系都夢幻，有民眾搶先體驗，景色美、空間寬敞，但直呼實在太熱了，抱怨園區樹木剛種下、遮蔭不足，要避開白天最強日照，清晨或黃昏來比較適合。

「天空遊戲場」位於八卦山上的民族新村舊址，是縣府近年打造的親子亮點之一，以「雲朵」與縣鳥「灰面鵟鷹」為設計主題，整體視覺以Tiffany藍為基調，遠看彷彿漂浮在天際。園內共有七大遊樂設施，包括繩網攀爬架、滑梯、沙坑、鞦韆、遊戲場及噴水區，另設有觀景台、涼亭、草皮廣場等休憩空間。

樹木新種遮蔭不足 白天熱爆

新設施吸睛又寬敞，吸引民眾體驗，儘管時序已過「寒露」，氣溫還是很酷熱，剛種下的樹木現仍光禿禿，幾乎沒有遮蔭效果。實際走一圈、玩下來曬得頭皮發麻，沒做好防曬可能會曬傷。

對此，城觀處說，遊戲場內的喬木、灌木都是剛完成植栽，樹葉要變得濃密茂盛，發揮足夠的遮蔭效果，大約還需要半年時間，到時候公園自然就會涼爽許多。另外，工程在設計時其實已充分考量氣候因素，盡量降低水泥鋪面的面積，改用更多天然材質，像是木屑、砂子和植栽草皮，就是希望透過自然材質降溫。

天空遊戲場銜接斥資1億元打造的八卦山天空步道二期延伸工程，全長約700公尺，延伸步道工程尾聲，就剩天空眺望台營造老鷹意象的「雙翅膀」裝飾藝術尚未完成，等設計展結束，就會完成裝飾。一、二期天空步道串聯天空遊戲場，由遊戲場接龍山里階梯步道下山，銜接中興莊眷村文化園區，形成八卦山休閒觀光廊帶。

寬敞的草皮與Tiffany藍主題色搭配多座溜滑梯，視覺清爽。（記者張聰秋攝）

八卦山天空遊戲場內老鷹意象的眺望台。（記者張聰秋攝）

植栽剛完成，需約半年時間葉片長密，屆時遮蔭會改善。（記者張聰秋攝）

天空遊戲場使用像是木屑、砂子和草皮，就是希望用天然方式來達到降溫效果。（記者張聰秋攝）

天空遊戲場設計上盡量減少水泥鋪面，改以木屑、草皮及砂質地面，透過自然材質降溫。（記者張聰秋攝）

天空遊戲場的靈感來自雲朵與彰化縣鳥「灰面鵟鷹」，希望讓孩子能「在雲端玩耍」，打造一處融合自然與創意的親子樂園。（記者張聰秋攝）

天空遊戲場結合城市美學與共融設計的代表作，邀集國內外專業設計師與廠商聯手打造，從遊具到環境配色都以Tiffany藍為主調，營造輕盈柔和的空間感。（記者張聰秋攝）

天空遊戲場前身是民族新村舊址。（記者張聰秋攝）

