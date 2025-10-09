停爐近20年的草屯小型焚化爐終於要拆了 預定150天拆完

草屯鎮小型焚化爐拆除工程要動工前，9日舉行開工前祭拜儀式，祈求工程順利。（南投縣環保局提供）

南投縣草屯鎮小型焚化爐，因不符污染標準等因素，停爐近20年，中央補助拆除經費，原定去年拆除但延宕至今，經克服安全等問題，拆除工程終於要動工，今天下午舉行開工前祭拜儀式，預定150個日曆天完成，大約明年3月可拆除完畢。

草屯鎮公所2000年採BOT方式，興建造價2億元的小型垃圾焚化爐，並與興建廠商簽約處理鎮內垃圾，運作3年後因小型焚化爐垃圾處理費過高，公所無力負擔停爐，後來因合約還有2年，但該爐無法符合最新的污染防制標準而無法復爐，BOT廠商申請仲裁，公所敗訴，2009年由環保署補助2.3億元協助解決賠償。

草屯小型焚化爐使用年限已過，所有權從公所移轉給南投縣政府，且因草屯鳥嘴潭人工湖溪興建，環保局向環境部爭取1800萬元經費，將把該焚化爐拆除。

原訂去年8月發包拆除，但因焚化爐煙囪高3、40公尺，附近又有高壓電塔，施工難度高，環保局重新研擬拆除工程設計，如今終於準備動工拆除。

今天下午由環保局長李易書等人在焚化爐前祭拜，祈求工程順利，拆除工程預定150個日曆天完成。

停爐近20年的草屯小型焚化爐，拆除工程一延再延，終於要動工，預定150個日曆天完成拆除。（南投縣環保局提供）

