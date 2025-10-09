桃市府啟動樂天桃園球場結構安全評估 明年球季空檔分2階段改善

桃市府持續進行樂天桃園棒球場改善，明年將分兩階段對球場結構安全進行全面評估。（資料照）

樂天桃猿再度打進季後賽，與統一獅爭奪冠軍賽門票，「獅猿大戰」已連續第3年登場，首戰10日將於高雄開打，11日回到桃園主場，桃園市長張善政今（9）日下午主持市政會議，號召市民一起進場為桃猿男兒加油，也提到市府持續投入球場設施改善，並研擬針對啟用14年的球場結構安全進行全面評估，預計明年利用球季空檔分2階段進行。

張善政表示，市府與樂天球團一直維持緊密合作，除了推動全台首個球場「寵物友善」區域，接著11月將舉辦「2025桃園亞洲職棒交流賽」，邀請台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲與韓國KT巫師3支職業勁旅齊聚桃園競技，並持續投入球場設施的改善。

張善政提到，市府已陸續完成排水與噴灌系統改善、夜間照明優化，及外野看台地坪與座椅更新，過去淹水問題已大致解決，考量接近海邊的球場屋頂遮雨棚，因長期受潮與鹽分影響出現鏽蝕，近期也列為優先修繕項目。

張善政表示，不只是設施的維修，因球場啟用至今已14年，市府與球團也密切討論，針對球場結構安全進行全面評估，計劃分兩階段推動，體育局將利用明年1至3月球季空檔，先行推動第1階段初步穩定工程，確保新賽季的觀賽與使用安全，第2階段於明年10月球季結束後將進行更全面、更整體的結構補強與改善，持續提升場館品質，工程過程會與樂天公司密切協調，確保球員訓練不中斷，也兼顧賽事安排與球迷觀賽權益。

