氣象署曝數據！ 高雄、台北30年來強降雨頻率大增

台北測站及高雄測站的「年最大時雨量」呈現明顯增加趨勢，強降雨量（40毫米以上）發生頻率在近30年有增加趨勢，其分布曲線略向右偏移。（氣象署提供）

極端氣候下，強降雨越來越頻繁，中央氣象署統計30年來的降雨數據，台北測站及高雄測站的「年最大時雨量」呈現明顯增加趨勢，強降雨量（40毫米以上）發生頻率在近30年有增加趨勢，其分布曲線略向右偏移。

「短時強降雨」是極短時間內降下大量雨水，台灣夏季常見的午後雷陣雨就是一種典型的短時強降雨。在「短延時強降雨」特報中有三個分類，第一是短延時大雨，1小時雨量40毫米；短延時豪雨是3小時雨量100毫米；短延時大豪雨是3小時雨量200毫米。短時間過強的雨勢會造成路面積水、淹水、溪水暴漲、山區落石。

氣象署說明，從1960年到2023年的觀測資料顯示，台北測站及高雄測站的「年最大時雨量」呈現明顯增加趨勢。將前30年（1960年到1989年）與後30年（1994年到2023年）每日觀測到的最大時雨量值分布相比，可以發現強降雨量（40毫米以上）發生頻率在後30年有增加趨勢。

另外，根據近期2011年到2023年間，台北及高雄站每年最大時雨量發生時段的影響天氣系統佔比統計結果顯示，​台北超過一半短延時強降雨來自午後對流引發極端短延時強降雨的天氣型態，主要以暖季的午後對流為主，佔總事件的54%，其次是鋒面（38％）；相比之下，颱風或熱帶性低氣壓僅約8%。

​而高雄午後對流及颱風或熱帶性低氣壓都是極端短延時強降雨的主要來源，高雄發生極端短延時強降雨的天氣型態中，午後對流和颱風各佔31%，鋒面影響居次（23％），其餘多為南方水氣與西南風天氣型態所導致。

氣象署說明，近期短延時強降雨的天氣系統佔比改變，除了與鄰近台灣的颱風數量在近20年有逐漸減少趨勢有關，推測全球暖化下的都市熱島效應 也可能加強午後和局部對流降雨強度。

