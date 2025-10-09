愛的力量喚醒沉睡的她 溫哥華遭撞台女喜獲新生

台灣女子Sora（中）在溫哥華遭車輛衝撞重傷，她一向開朗堅強又熱情，結交了許多好朋友，也是因為這群好友加油打氣，將她從鬼門關拉了回來。（中央社）

溫哥華4月發生汽車衝撞菲律賓慶典活動慘劇，其中大難不死的台灣女子Sora，從原本昏迷不醒到如今逐漸康復，僑胞和朋友一路陪伴，今天眾人為她舉行生日派對，祝福她重生。Sora也樂觀地說：「生命難免有磨難，但活著真好。」

Sora坐著輪椅，在友人的陪伴下進入餐廳時，看見一群人為她送上生日祝福，驚喜不已。出現在她身邊的，都是過去近半年來不離不棄的夥伴，其中一些是她原本認識的好友，但有更多是與她素昧平生的有緣人。



今年初持打工度假簽證抵達溫哥華的Sora，4月26日開心地出門去慶典活動聽演唱會，未料遇上駭人的汽車衝撞人群慘劇，11人不幸死亡，數十名重傷患者中，Sora是被醫生一度列為可能無法存活的名單。

但在醫護人員照料下，Sora的朋友、溫哥華台灣僑胞、駐溫哥華經濟文化辦事處官員等許多人，不間斷地每天陪伴她，讓她在一個月後奇蹟般甦醒，之後的復原速度也超乎院方想像。

大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂說：「醫生都感到吃驚，稱讚我們是一群天使而喚醒了她。大家每天輪流排班來陪伴Sora，就是希望讓孤身一人來加拿大的Sora不會孤單。」

Lucy是Sora租房處的鄰居，之前從未見過Sora，但得知Sora發生不幸後，無私地提供許多幫助，如今宛如Sora的親姊姊般。知道Sora愛熱鬧又愛美食，特地和醫院商量，偶爾帶著Sora去附近的商場滿足一下口腹之慾。

Lucy說：「Sora是我見過最堅強的女孩。儘管她遭遇如此大的挫折，但她沒有哭泣沮喪、沒有自暴自棄，每天都努力進步中。她的故事真的能激勵很多人。」

生日會上，Sora由衷感謝大家，許願祝所有人都健康平安，也祝福自己快快站起來，像過去一樣趴趴走。

Sora的一眾好友送上她喜歡的貓頭鷹玩偶、親手繪製的卡片，高聲唱著生日快樂，祝福Sora迎向新生活。

好友嚴（啟）仁說，雖然Sora現在手指還不能動、下半身也尚未恢復知覺，但她越來越進步，如今靠著電動輪椅車，可以慢慢地駕馭她的部分人生。

和Sora是大學同窗的林芮嘉回憶Sora出事當天到現在的情景，一度哽咽、眼眶泛紅。她說：「最難的時刻過去了，當時一度覺得永遠要失去Sora了。但她自己創造了奇蹟，我們相信她會越來越好。」

甦醒後的Sora發現自己的處境，卻從未有過一聲嘆息和抱怨。問起她的心情，她說：「我的記憶停留在當晚出事前那一刻，正享受著美好的音樂和食物，隨後就不記得了。醒過來感受到的是很多的溫暖和鼓勵，這麼美好的人事物都在我眼前，有甚麼好抱怨呢？」

她也感謝加拿大為她提供了最好的資源，醫院正計劃為她申請永久居留身分，讓她可以安心在加拿大接受長期醫療照護。

參加生日會的駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組長郭淑貞說：「這真的是一頁動人的篇章，台灣人充滿愛、扶持、勇氣、堅強等許多元素，都在Sora事件中充分體現，也祝願這股美好力量會讓所有人都更幸福。」

另一方面，駕車撞人的嫌犯羅凱基（Kai-ji Adam Lo，音譯）有心理病史，他如今被控31項謀殺未遂罪和11項二級謀殺罪，羈押中，等待法庭審理。

過去近半年來，Sora（前右2）的朋友、溫哥華台灣僑胞、駐溫哥華經濟文化辦事處官員等許多人每天到醫院陪伴她，讓她喜獲重生，如今眾人陪她一起開心過生日。（中央社）

