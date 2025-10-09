2025竹北「 眾神祈福文化祭」10/10起3天遶境交管

2025「竹北超越竹北 眾神祈福文化祭」明起3天舉行。（竹北市公所提供）

明起3天，竹北市公所舉辦的「竹北超越竹北 眾神祈福文化祭」就要舉行，預計將湧入上萬名香燈腳和遊客，新竹縣警局針對這3天相關活動路線及其周邊道路，發布分時段彈性管制路段，實際交管時間則隨現場動態滾動式調整。

警方說，考慮信眾多以徒步參與遶境且人數眾多，所以管制方式除路口控燈，也會出動大型重機、機車機動在管制路口協勤，只要遶境隊伍通過就會立即解除管制，所以請期間可能路過活動路段的民眾不妨先規劃改道，或遇到遶境隊伍時，遵從現場號誌與指揮人員指示通行。

請繼續往下閱讀...

警局將彈性執行管制的時間和範圍如下：

明天（10日）下午1點到5點，配合車城福安宮土地公來到，管制中正東西路、三民路、仁德街、仁孝街、仁義路、民權街、縣政9路、以及光明6路。

週六（11日）早上8點到晚上6點，配合遶境管制：光明6路、光明9路、光明11路、中華路、中華路408巷、中正東西路、興隆路一段、福興路、三民路、博愛南路、博愛街、華興街、華興1街、華興5街、新溪街、新光街、新國街、新民街、國盛街、溪洲路、新泰路、民權路、竹義街。

週日（12日）早上8點到下午4點，再管制：中正東路、縣政2路、縣政6路、中山路、十興路、竹仁街、光明6路東一段、光明9路、莊敬南路、莊敬5街和6街、自強南路、自強1路、自強3路、自強5路、三民路、成功3路、成功8路、成功9街、成功11街、仁義路、文信路、文田街、勝利5路、嘉興路、福興東路二段、嘉豐5路一段、嘉豐2街一段、文興路一段。

明（10日）下午車城福安宮土地公遶境交管圖。（竹縣警局提供）

白沙屯媽祖與竹北眾神遶境賜福交管圖之1。（竹縣警局提供）

白沙屯媽祖與竹北眾神遶境賜福交管圖之2。（竹縣警局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法