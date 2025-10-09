為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2025竹北「 眾神祈福文化祭」10/10起3天遶境交管

    2025/10/09 15:59 記者黃美珠／新竹報導
    2025「竹北超越竹北 眾神祈福文化祭」明起3天舉行。（竹北市公所提供）

    2025「竹北超越竹北 眾神祈福文化祭」明起3天舉行。（竹北市公所提供）

    明起3天，竹北市公所舉辦的「竹北超越竹北 眾神祈福文化祭」就要舉行，預計將湧入上萬名香燈腳和遊客，新竹縣警局針對這3天相關活動路線及其周邊道路，發布分時段彈性管制路段，實際交管時間則隨現場動態滾動式調整。

    警方說，考慮信眾多以徒步參與遶境且人數眾多，所以管制方式除路口控燈，也會出動大型重機、機車機動在管制路口協勤，只要遶境隊伍通過就會立即解除管制，所以請期間可能路過活動路段的民眾不妨先規劃改道，或遇到遶境隊伍時，遵從現場號誌與指揮人員指示通行。

    警局將彈性執行管制的時間和範圍如下：

    明天（10日）下午1點到5點，配合車城福安宮土地公來到，管制中正東西路、三民路、仁德街、仁孝街、仁義路、民權街、縣政9路、以及光明6路。

    週六（11日）早上8點到晚上6點，配合遶境管制：光明6路、光明9路、光明11路、中華路、中華路408巷、中正東西路、興隆路一段、福興路、三民路、博愛南路、博愛街、華興街、華興1街、華興5街、新溪街、新光街、新國街、新民街、國盛街、溪洲路、新泰路、民權路、竹義街。

    週日（12日）早上8點到下午4點，再管制：中正東路、縣政2路、縣政6路、中山路、十興路、竹仁街、光明6路東一段、光明9路、莊敬南路、莊敬5街和6街、自強南路、自強1路、自強3路、自強5路、三民路、成功3路、成功8路、成功9街、成功11街、仁義路、文信路、文田街、勝利5路、嘉興路、福興東路二段、嘉豐5路一段、嘉豐2街一段、文興路一段。

    明（10日）下午車城福安宮土地公遶境交管圖。（竹縣警局提供）

    明（10日）下午車城福安宮土地公遶境交管圖。（竹縣警局提供）

    白沙屯媽祖與竹北眾神遶境賜福交管圖之1。（竹縣警局提供）

    白沙屯媽祖與竹北眾神遶境賜福交管圖之1。（竹縣警局提供）

    白沙屯媽祖與竹北眾神遶境賜福交管圖之2。（竹縣警局提供）

    白沙屯媽祖與竹北眾神遶境賜福交管圖之2。（竹縣警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播