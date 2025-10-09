屏東優良駕駛選拔開跑！ 投票可抽TPASS暢行券、屏安禮盒

屏東優良駕駛選拔活動即日起開跑。（記者羅欣貞攝）

肯定長年辛勤守護交通安全、以專業與耐心服務鄉親的駕駛，屏東縣政府與屏東客運、高雄客運及捷乘交通三大公共運輸業者共同舉辦 「2025年優良駕駛選拔活動」，業者共推薦了29位優良駕駛人選、2位特殊貢獻人選名單，最終將選出12人獲獎，12月6日表揚。

屏東縣政府表示，公共運輸駕駛每天承載著數以萬計的旅客，他們是民眾們最值得信賴的「路上守護者」 ，以專業駕駛技術與認真的工作態度，讓乘客能安心抵達目的地，是乘客最熟悉且習以為常的日常身影，屏縣府盼透過優良駕駛選拔，讓表現突出的駕駛受到社會肯定，同時藉由乘客熱情的投票與支持，讓駕駛們感受到來自社會的溫暖與鼓勵，成為他們持續守護交通安全、提供優質服務的力量。

交旅處表示，即日起至10月31日止請民眾踴躍投票，為心中的優良司機加油打氣，最終將產生金牌駕駛長獎1名、優良駕駛長獎10名、特殊貢獻獎1名，此次活動投票採線上投票及實體投票，民眾可以至「屏東go交通」臉書粉絲專頁為心中的優良駕駛按讚支持；也可以至屏東、潮州、水門、東港及恆春轉運站五處投票點，為心中的優良駕駛投下支持的一票。

每位民眾都可重複投票，但一人僅有一個抽獎資格，凡於活動期間參與投票的民眾，將有機會抽中豐富好禮，包括TPASS 299公車暢行、TPASS 399無限暢行、路上屏安禮盒等，共70份好禮，將於11月18日在「屏東go交通」粉絲專頁公開抽獎。

參與優良駕駛選拔投票的民眾，有機會抽中好禮。（記者羅欣貞攝）

