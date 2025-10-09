首屆米其林星鑰「台灣4飯店摘星」 3家集中在台北

金普頓大安酒店獲全球米其林星鑰「一星鑰」肯定。（金普頓大安酒店提供）

《米其林指南》首屆「全球米其林星鑰」評選結果，全球共2457間飯店脫穎而出，獲得一至三星鑰肯定，其中4間是台灣飯店，台北市就佔了3家，分別是「台北嘉佩樂酒店」、「金普頓大安酒店」、「台北文華東方酒店」，都走奢華路線，台中則是「虹夕諾雅 谷關」摘星。

《米其林指南》評審團隊從全球超過7000間受推薦飯店，從設計美學、服務細膩度與地理位置上的綜合表現，選出代表性頂級住宿，最後有2457間業者脫穎而出。

請繼續往下閱讀...

米其林星鑰的5個評選標準，包括「值得前往的旅宿目的地，能為當地旅行體驗作出貢獻」、「卓越的建築和室內設計」、「服務、舒適度和維護方面的品質和穩定性」、「具備獨特的風格與個性」、「支付價格與體驗品質的一致性」。「一星鑰」為美好獨特住宿體驗，不容錯過；「二星鑰」為驚喜非凡住宿體驗，值得繞道前往；「三星鑰」為畢生難忘住宿體驗，值得專程前往。

台灣共4間飯店榮獲「一星鑰」肯定，台北嘉佩樂酒店、金普頓大安酒店、台北文華東方酒店及星野集團「虹夕諾雅 谷關」，都是國際連鎖品牌。以11月1日週六雙人房來說，每房皆在萬元以上。

全國商業總會觀光餐旅委員會主委吳俊泰表示，旅宿界有各種類型獎項，例如度假型、商務型等等；米其林星鑰是新的國際獎項，還不了解其評分流程，但對獲獎業者來講，無疑是肯定，恭喜獲獎業者；台灣還有很多不錯的飯店，當大家越了解其評分流程，相信會有更多業者能摘星，期待未來能產生正面影響。

4家摘星飯店中，有3家位於台北市。台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，嘉佩樂是年初開張的新業者，金普頓及文華東方則經營多年，分別是來自新加坡、美國及香港的國際品牌，設計風格也較為奢華，並有一定規格要求，他認為實力「不只一星」。

趙一任說，國際獎項能提升品牌國際知名度，期待能有機會與米其林指南合作，推薦更多台北優質旅館，台北還有許多特色旅館，甚至是分出更多類別，讓更多業者被看見。

台北文華東方酒店獲全球米其林星鑰「一星鑰」肯定。（台北文華東方酒店提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法