溫哥華世華工商婦女企管協會為肝臟基金會募款 推動脂肪肝檢測

溫哥華世華為加拿大肝臟基金會成功募得逾2萬元加幣。（記者張伶銖攝）

世界華人工商婦女企管協會溫哥華分會上月底舉辦募款晚會，會中募得加幣2萬多元，將全數捐給加拿大肝臟基金會（Liver Canada），捐款將用在購買肝病篩檢設備，幫助更多人早期發現肝病並進行治療。

世華於9月27日舉辦的《世華璀璨・滙愛同行》慈善晚宴，有180人參加，許多是世華的會員以及社區善心人士。溫哥華世華會長曹文瓊說，感謝世華姐妹們的團隊精神，以及參與嘉賓帶來祝福與溫暖，見證該會用行動傳遞愛心的承諾。

在未擔任世華會長之前即已長年參與加拿大肝臟基金會募款的曹文瓊表示，慈善不是一瞬間的掌聲，而是一份持續的信念。晚宴設計多元文化節目，即是推動跨越文化、跨越語言的凝聚力，希望同時呈現「因愛而聚，因心而行」的主旨。晚會受到社區重視，包括聯邦自由黨國會議員張瑋麟，前卑詩省議員姚君憲，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、僑務組長郭淑貞，溫哥華台貿中心主任邱仕敏，大溫哥華僑界聯合會共同主席黃宗芹、謝明珠，前溫哥華世華會長游慈心，卑詩台灣商會會長陳翰祥等均到場支持。

加拿大肝臟基金會加西總監朱敏儀指出，肝臟基金會的使命是透過投資研究和教育，降低肝病發生率。該會獲得善款將進行社區教育，開展結合研究和社區服務的篩檢計劃。在過去4年，肝臟基金會會篩檢了7000人，發現其中60%是肝病患者；今年由於資源有限，目前只去到18個社區，篩檢了1700人，目前還有600多人等待中。

根據統計，在加拿大每4名加拿大人之中，就有一個人可能受到肝病影響，其中脂肪肝是最常見的肝病類型之一，B型肝炎已經可以透過藥物控制，C型肝炎亦可以根治 ，但脂肪肝暫時未有藥物可以治療，只能透過調整生活習慣 、飲食和運動來控制。

肝臟基金會指出，很多人都誤以為，只有肥胖人士才會患上脂肪肝，其實，由於都市人的生活作息不固定，飲食又經常大魚大肉 ，因此容易患上脂肪肝。基金會的醫生提醒，身材瘦削人士同樣會患上脂肪肝 ，年輕人也不例外。

醫生說，在進行身體檢查驗血時，未必能發現脂肪肝，由於肝病患者不會感到痛楚，到發現時已經太遲，因此希望透過檢測計劃，提前找出可能的肝病患者。

加拿大肝臟基金會推動的肝病檢測，主要是透過肝纖維化掃描（Fibro Scan），測算肝臟脂肪指數，評估肝臟有沒有持續受損和硬化，檢測過程約為五分鐘，不需要抽血，可以馬上知道檢測結果。

溫哥華世華會長曹文瓊（左）與駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右）合影。（記者張伶銖攝）

