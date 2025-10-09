運動結合美食消費券 2025曾文水庫馬拉松延長報名至10/24

曾文水庫馬拉松邀請跑友同享湖光山色。（圖擷取自「曾文水庫馬拉松」粉絲專頁」）。

全台歷史最悠久的路跑盛事，2025曾文水庫馬拉松將於12月14日在曾文水庫園區盛大開跑，報名延長至10月24日，邀請全台跑友一起跑進山林間，挑戰極限、感受湖光山色的魅力。

南市體育局局長陳良乾表示，今年賽事首度推出「50元在地消費券」，現場將有與在地小農合作的特色攤位，讓跑者補給能量之餘，也能嚐到台南在地蔬果的好滋味。沿途補給站更準備了虱目魚丸湯、蕎麥涼麵、水果冰品、果乾等豐富料理，結合運動與美食，打造全方位的在地體驗。

請繼續往下閱讀...

此外，體育局也攜手在地旅宿業者合作，提供參賽者「跑前好眠、跑後放鬆」的貼心住宿優惠，讓來自各地的跑友盡情享受臺南的熱情與美景。

本屆賽事項目分為全程馬拉松（42.195公里）、挑戰組（21.3公里）、路跑組（12公里）及健康休閒組（3公里）。報名情況熱烈，活動不僅鼓勵全民參與運動，也結合觀光推廣，讓跑者在奔馳之間盡覽曾文水庫的自然風光。

市長黃偉哲表示，曾文水庫馬拉松是跑者一年訓練成果的最佳驗收舞台，邀請全國跑友齊聚台南，一起揮灑汗水、品嚐美食，奔向健康與幸福！

賽事報名延長至10月24日止，詳細資訊可至「曾文水庫馬拉松」粉絲專頁查詢，歡迎熱愛跑步的朋友踴躍參加。

2025曾文水庫馬拉松首度結合美食消費券，體驗在地農產。（圖由南市體育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法