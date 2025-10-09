嘉義「澎派嗑蚵季」開跑 溯源東石蚵美食地圖歡迎踩點

嘉義縣「澎派嗑蚵季」活動開跑，各店家推出澎派蚵仔料理。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣是全台最大牡蠣產區，隨秋天到來，東石蚵正值盛產期，嘉義縣政府「澎派嗑蚵季」活動即起開跑至11月9日，結合已取得水產品生產追溯、產銷履歷標章的蚵農、販運商，推出「溯源東石蚵美食地圖」，消費者不僅能按圖索驥踩點吃「浮誇系牡蠣料理」，消費滿額還有機會兌換限量「蚵寶包」。

嘉義縣長翁章梁今與吳氏蚵捲吳思蕙、GIEN JIA挑食法式餐酒館蔡易達、TU PANG地坊餐廳張皓福等主廚，一起上演說菜「SHOW」宣傳東石蚵、布袋蚵。

翁章梁表示，今年活動串聯18間嘉義在地烤蚵餐廳、台中及高雄米其林餐廳、網路五星評價名店，民眾可循著溯源東石蚵美食地圖踩點；合作店家都是使用溯源國產牡蠣，保障從產地到餐桌的每一口美味，來源清楚可安心放心。

吳思蕙說，嘉義縣因為有外傘頂洲天然屏障，東石布袋沿海潮汐與河口交會，是最適合牡蠣的生長環境，加上蚵農世代傳承的養殖經驗，牡蠣顆顆飽滿肥大、風味特別鮮美，其他地方無法超越。

蔡易達說，有生產溯源的嘉義牡蠣，讓主廚、消費者都安心，尤其東石蚵鮮味純粹、口感細膩，是他選擇合作的原因。

縣府農業處表示，今年以「浮誇系牡蠣料理」為號召，民眾前往「東石蚵美食地圖」指定合作店家消費，拍照上傳限定牡蠣餐點，在嘉義縣政府農業處活動貼文下方留言等，可兌換專屬餐點優惠。

嘉義澎派嗑蚵季活動，走「浮誇系牡蠣料理」路線。（嘉義縣政府提供）

消費滿額可獲得限量「蚵寶包」。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣推出「溯源東石蚵美食地圖」，讓民眾踩點安心吃溯源牡蠣。（嘉義縣政府提供）

