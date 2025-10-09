告別35年「違建」 斥資2.48億北辰國小活動中心華麗轉身

斥資2.48億元興建北港北辰國小活動中心啟用。（記者黃淑莉攝）

由教育部挹注1.4億元、雲林縣府補助1億多元，共斥資2.48億元興建北港北辰國小活動中心今（9）日啟用，未來除提供學校學生多元學習空間，也開放社區、社團舉辦球賽等藝文活動，讓空間發揮最大效益。

北辰國小為百年老校，位在北港市中心學生人數多，舊的活動中心在1987年興建時因變更設計等問題，1988年啟用到改建前35年都是沒有使用執照的「違建」，因建築老舊、屋頂漏水嚴重、外觀磁磚剝落、天花板也掉落，危及學生安全，卻因沒有使用執照無法修繕。

北辰國小校長鍾志清表示，經過地方各界合力爭取多年，教育部在2022年核定學校活動中心重建案，總經費2.48億多元，未來營運除提供學生更完善體育、藝文、集會等多功能空間，也將與社區共享，提供社區舉辦活動、體育賽事。

教育部主祕林柏樵指出，北辰國小多項體育表現優異，期盼全新活動中心給師生更好、更安全的學習環境，也與社區資源共享，共學共好。

雲林縣長張麗善表示，北辰國小舊活動中心沒有使用執照，經縣府及地方爭取多年獲中央核定，總經費2.48億多元，教育部補助1.42億元，縣府自籌1億多元，主體為4層樓RC與鋼構建築，設有多功能球場、活動舞台、簡易音響設備及無障礙設施，未來將依需求開放社區共同使用，辦理各項活動與國際接軌。

張麗善說，教育能翻轉孩子一生，希望中央未來在教育基礎經費、設施設備等軟硬體方面能繼續支持地方，縣府也會不遺餘力提供最好學習環境，讓雲林孩子都能贏在起跑點。

