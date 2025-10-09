為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    告別35年「違建」 斥資2.48億北辰國小活動中心華麗轉身

    2025/10/09 15:28 記者黃淑莉／雲林報導
    斥資2.48億元興建北港北辰國小活動中心啟用。（記者黃淑莉攝）

    斥資2.48億元興建北港北辰國小活動中心啟用。（記者黃淑莉攝）

    由教育部挹注1.4億元、雲林縣府補助1億多元，共斥資2.48億元興建北港北辰國小活動中心今（9）日啟用，未來除提供學校學生多元學習空間，也開放社區、社團舉辦球賽等藝文活動，讓空間發揮最大效益。

    北辰國小為百年老校，位在北港市中心學生人數多，舊的活動中心在1987年興建時因變更設計等問題，1988年啟用到改建前35年都是沒有使用執照的「違建」，因建築老舊、屋頂漏水嚴重、外觀磁磚剝落、天花板也掉落，危及學生安全，卻因沒有使用執照無法修繕。

    北辰國小校長鍾志清表示，經過地方各界合力爭取多年，教育部在2022年核定學校活動中心重建案，總經費2.48億多元，未來營運除提供學生更完善體育、藝文、集會等多功能空間，也將與社區共享，提供社區舉辦活動、體育賽事。

    教育部主祕林柏樵指出，北辰國小多項體育表現優異，期盼全新活動中心給師生更好、更安全的學習環境，也與社區資源共享，共學共好。

    雲林縣長張麗善表示，北辰國小舊活動中心沒有使用執照，經縣府及地方爭取多年獲中央核定，總經費2.48億多元，教育部補助1.42億元，縣府自籌1億多元，主體為4層樓RC與鋼構建築，設有多功能球場、活動舞台、簡易音響設備及無障礙設施，未來將依需求開放社區共同使用，辦理各項活動與國際接軌。

    張麗善說，教育能翻轉孩子一生，希望中央未來在教育基礎經費、設施設備等軟硬體方面能繼續支持地方，縣府也會不遺餘力提供最好學習環境，讓雲林孩子都能贏在起跑點。

    北辰國小新建活動中心空間寬敞，設有多功能球場、活動舞台、簡易音響設備等。（記者黃淑莉攝）

    北辰國小新建活動中心空間寬敞，設有多功能球場、活動舞台、簡易音響設備等。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善與教育部主祕林柏樵等人參觀啟用的北辰國小活動中心內部空間。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善與教育部主祕林柏樵等人參觀啟用的北辰國小活動中心內部空間。（記者黃淑莉攝）

    斥資2.48億元興建北港北辰國小活動中心啟用。（記者黃淑莉攝）

    斥資2.48億元興建北港北辰國小活動中心啟用。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播