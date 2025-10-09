延宕近3年終完工 竹市北門市場10/13試營運、10/18開幕

延宕近3年斥資9600萬重建的新竹北門市場預計10/13試營運，10/18開幕。（記者洪美秀攝）

新竹市北門市場斥資9600萬元的重建工程2021年開工後，原預定2022年完工，工程延宕近3年，即將在13日試營運，18日開幕，曾獲2021國家卓越建設獎最佳設計規劃獎金質獎，工程終於完工。市府產發處表示，北門市場改建後，全新建築除強化耐震與消防設施，更增設電梯、攤架及多項公共設施，營造明亮舒適的購物環境，邀市民來逛五星級傳統市場，還可享多重優惠。

產發處說明，北門市場歷經拆除重建，13日起試營運，18日開幕，市場共設62個攤位，匯集生鮮食材、美食小吃及文創手作飾品等多元業種，提供市民豐富多樣的消費選擇。試營運期間推出「打卡抽好禮」活動，民眾只要拍照打卡即可參加抽獎，有機會獲得市場美食兌換券與多項優惠好禮。

北門市場是竹市最早的商圈之一，從日治時期1926年發展至今，已有近百年，現存建物1965年重建後，因使用長達56年，加上建築物老舊，耐震能力不足，經專業技師公會評估整體建築安全堪虞，在前市長林智堅任內爭取前瞻建設經費規劃重建，2021年動工，原預計2022年完工，工程延宕近3年終於完工。

北門市場新建築是2層樓灰白色系、透視簡約的現代風市場，還有廣場、天窗等設計；考量周遭住宅密集主幹道僅7米，更退縮建物量體打造步行與休憩空間，攤位數不減反增為62攤，增設比原有更多的汽機車停車位，融合環境、符合社區需求的友善建築，曾獲2021國家卓越建設獎最佳設計規劃獎金質獎肯定，且貼心設置街角廣場，做社區鄰里活動、交流空間。

新竹北門市場簡約的灰白色建築呈現代風，展現傳統市場新美學，附近居民都很期待。（記者洪美秀攝）

