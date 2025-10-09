為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陳世軒指中環公園金屬展示台超過62度 新北地政局：提改善方案

    2025/10/09 15:26 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員陳世軒指中環公園內的「黑手職人歷史展示台」屬金屬表面，夏天長時間曝曬下高溫燙手。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員陳世軒指中環公園內的「黑手職人歷史展示台」屬金屬表面，夏天長時間曝曬下高溫燙手。（記者翁聿煌攝）

    新北市新莊、泰山塭仔圳重劃區首座特色公園「中環公園」8月啟用，有不少民眾反映遊具太燙、環境過熱，尤其「黑手職人歷史展示台」屬金屬表面長時間曝曬下高溫燙手，議員陳世軒現場實測，展示台可達62、63度，呼籲新北市府應儘速設置圍籬，避免民眾不慎觸碰受傷，新北市地政局回應，已委由塭仔圳工程顧問公司己提出改善方案。

    地政局表示，針對中環公園黑手職人歷史展示台的金屬表面日曬高溫的問題，塭仔圳工程顧問公司己提出改善方案，除了現有的標示提醒外，也將施做實體分隔，地政局會找新莊區公所、當地里長開會討論改善方案，確認後就會施作改善。

    陳世軒指出，中環公園是塭仔圳重劃區的示範公園，本應成為市民期待的親子亮點，但如今卻成了家長避之唯恐不及的「燙手公園」，他於8月11日與市長侯友宜一同出席啟用，現場即發現「黑手職人歷史展示台」金屬表面燙手異常，便當場跟侯友宜說這裡該設置圍籬，避免民眾不小心碰觸到，侯友宜當下也說展示台確實很燙，也認同該設圍籬，避免孩童誤觸受傷，如今兩個月過去，現場仍毫無改善。

    另外，陳世軒指出早在去年市政總質詢時，他就曾多次要求市府全面檢討新北公園的「遮陽設計不足」問題，主張應將遮陽設施納入法規設計標準，並盤點新莊各公園的遮陽優先順序，優先改善高溫曝曬、兒童遊具集中區域。他再度呼籲加速盤點新莊公園熱環境風險，加裝遮陽結構，避免相同問題一再重演。

